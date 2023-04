Auch beim Abbruch von Häusern und Straßen hält Kreislaufwirtschaft zunehmend Einzug. Mit „Urban Mining“ sollen Stoffe weiterverwendet werden. Das Gütersloher Unternehmen Hagedorn hat am Kanal im Hannover-Misburg einen neuen Großstandort eröffnet.

Hannover. Aus Abrissbeton wird Kies für Neubauten, aus Dachpappe Ersatzbrennstoff für die Öfen der Zementindustrie: In Misburg hat das Abbruchunternehmen Hagedorn am Mittwoch einen 56.000 Quadratmeter großen Wertstoffhof mit seiner neuen Hannoverzentrale eröffnet. Das Unternehmen aus Gütersloh will von dort aus ganz Norddeutschland erschließen.