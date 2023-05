Neues Ranking: Hannover hat den besten Nahverkehr in Deutschland

Hannover. Die 25 einwohnerstärksten deutschen Städte haben die Macher des Reiseportals „Tripz“ untersucht. Ihr Ergebnis: Hannover liegt neben Karlsruhe beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ganz weit vorn. Beide Städte kamen auf 61 von 70 möglichen Punkten – eine Auszeichnung für Üstra, Regiobus und auch die S-Bahn Hannover.

Untersucht hatte das Reiseportal den ÖPNV der Städte in drei Kategorien:

– Die Anzahl der Verkehrsmittel wie U- und S-Bahn, Bus, Tram oder Fähre.

– Die Gesamtzahl der Linien innerhalb einer Stadt.

– Die Schnelligkeit in Relation zur Größe der Stadt (Fahrzeit von Nord nach Süd, von West nach Ost).

Lob für Schnelligkeit und geringe Umsteigezahl

Fazit: Hannover und Karlsruhe punkten vor allem für die Schnelligkeit und die geringe Umsteige-Zahl, um einmal quer durch die City zu kommen. Das Portal schreibt: „In Hannover gehören zum ÖPNV der Bus sowie die S- und U-Bahn, die sich auf insgesamt 62 Linien verteilen. Für die Nord-Süd-Route benötigen Reisende rund 135 Minuten und für die West-Ost-Verbindung circa 79 Minuten – eine gute Zeit-Quote für das 204 Quadratkilometer große Stadtgebiet.“

Üstra-Sprecher Heiko Rehberg: „Wir freuen uns über den gemeinsamen ersten Platz mit Karlsruhe. Es ist ein schöner Zufall, dass die Fußballklubs beider Städte, der KSC und 96, am kommenden Samstag gegeneinander spielen. Das Ranking bestätigt das Abschneiden der Üstra bei Takt, Pünktlichkeit und Netzdichte in anderen Kundenumfragen. Mit der voll elektrischen Bus-Erlebnislinie 100/200 haben Gäste die Gelegenheit, die Highlights unserer schönen Stadt kompakt kennenzulernen.“

Für Karlsruhe lobte „Tripz“: „In Karlsruhe bringen insgesamt rund 250 Bus- und Bahnlinien die Gäste durch das Stadtgebiet sowie in das angrenzende Umland. Innerhalb der Stadt benötigen Reisende um die 86 Minuten für die Nord-Süd-Route und rund 82 Minuten, um einmal von Westen in den Osten zu kommen – mit jeweils nur einem Umstieg.“

Das gesamte ÖPNV-Ranking 1) Hannover 1) Karlsruhe 2) Nürnberg 3) Bonn 4) Stuttgart 5) Mannheim 6) Augsburg 7) Frankfurt/M 7) Mönchengladbach 8) Bochum 8) Düsseldorf 9) München 9) Wiesbaden 10) Wuppertal

Noch mehr Möglichkeiten mit dem 49-Euro-Ticket

Die „Tripz“-Bewerter loben den ÖPNV in Hannover vor allem in Verbindung mit dem neuen 49-Euro-Ticket: „Wer mit dem Deutschland-Ticket auch außerhalb von Hannover unterwegs ist, kann unter anderem mit einer Fahrt im Metronom in Hamburg Hafenluft schnuppern oder zur Blütezeit der Heide eine Wanderung durch die lila Felder in der Lüneburger Heide unternehmen.“ Auch der Harz ist von Hannover aus schnell erreicht, das Deutschland-Ticket gilt sogar für die Züge der Harzer Schmalspurbahn (bis auf die Brocken-Verbindung).