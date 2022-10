﻿Restaurant mit Chance auf Kuscheleinheiten: Die Südstadt bekommt einen „Katzentempel“

Vegane Bowls, Kuchen und Frühstück – und vielleicht eine schnurrende Katze auf dem Schoß der Besucher. Nicole Karok und Franziska Junge eröffnen in Hannovers Südstadt einen „Katzentempel“. Ein ähnliches Konzept war schon mal ein Erfolg in Hannover.

Hannover. Man braucht noch viel Fantasie, um sich auf der Baustelle an der Marienstraße 96 einen „Katzentempel“ vorzustellen. Die Trockenwände brauchen noch Farbe, an einer Wand liegen noch Rohre und Leitungen offen, die Glasscheibe zur Küche fehlt noch, die bodentiefen Fenster zur Straße sind noch abgeklebt. Doch Nicole Karok (27) und Franziska Junge (36) haben schon alles ganz klar vor Augen. Und zeigen einen abgeschirmten Zehn-Quadratmeter-Raum mit Fenster zum Hof: „Hier kommen zwei Katzenklappen hin – das wird der Rückzugsort der Tiere.“

Denn der „Katzentempel“ wird kein normales Restaurant. Auf der Speisekarte stehen vegane Bowls, Kuchen, Frühstücksmenüs und alkoholfreie Getränke. Und wer sich hier an einem Tisch niederlässt, hat die Chance auf eine Kuscheleinheit mit Rocket, Tony, Peter, Natasha und Pepper. „Sie werden hier einziehen“, erklärt Karok die Rolle der fünf Katzen der Rasse Heilige Birma, die aus dem Tierheim Krähenwinkel kommen. Die beiden Gastronominen betonen: „Die Katzen sind der Bonus.“ Gäste würden nicht wie im Zoo Eintritt zahlen und Tierkontakt verlangen können. „Es gibt keine Garantie. Die Katze entscheidet selber, wem sie auf den Schoß springt.“

Die Idee zu „Katzentempel“ kommt aus München

Etwa acht bis zehn Tiere werden die Stars im „Katzentempel“ sein – das Franchise-System kommt aus München, feiert demnächst zehnten Geburtstag und hat bereits ein Dutzend Zweigstellen in ganz Deutschland. „Genau das, was ich machen will“, sagt Karok, und man glaubt, auch in ihrer Stimme ein wohliges Schnurren zu hören. Die ausgebildete Lebensmitteltechnikerin (sie hat selbst drei Katzen zu Hause) kommt aus der Süßwarenindustrie. „Ich habe da große Maschinen bedient. Aber immer nur aufs Knöpfchen gedrückt“, erzählt sie vom eintönigen Job.

Neuer Anstrich: Nicole Karok (links) und Franziska Junge eröffnen bald ihr Franchise-Lokal für vegane Gerichte. Erst mal wird aber renoviert. © Quelle: Ilona Hottmann

Als sie in alten Urlaubsfotos stöberte, fielen ihr Bilder von einer Tokio-Reise 2018 in die Hände. Damals war sie in einem der Katzencafés, die in Asien sehr populär sind. „Aber es war ein kahler Raum mit einem Kaffeeautomaten, man musste auf dem Boden sitzen, es war dramatisch“, erinnert sie sich mit einem Augenrollen an die unangenehme Situation. Doch dann googelte sie das Thema und stieß auf die Geschäftsidee aus München.

Von der konnte sie auch ihre Schwagerin in spe überzeugen – Karok ist mit Franziska Junges Bruder zusammen. Und die 36-Jährige bringt den perfekten Beruf mit in den „Katzentempel“: Junge ist tiermedizinische Fachangestellte und hat fünf Jahre in einer Kleintierpraxis gearbeitet, ist mit Pferden, Kaninchen, Hunden und Katzen aufgewachsen. Eigentlich könne sie Hunde „besser lesen“, sagt sie. „Katzen sind spezieller.“ Das mache aber auch den Reiz der Tiere aus.

Im „Katzentempel“ gelten strenge Regeln

Die sind die Hausherren und -damen im „Katzentempel“, für das Publikum gelten strenge Regeln: „Nicht füttern, nicht hochheben“, stellen die beiden Betreiberinnen klar. Sehr wohl können Gäste aber Patenschaften für Katzen übernehmen. „Zum Beispiel für anfallende Tierarztkosten“, sagt Junge, die um die hohen Behandlungsgebühren weiß. „Viele Menschen können es sich gar nicht leisten, ein Tier zu halten. Für die sind wir die Anlaufstelle.“ Und für alle, die eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen wollen. „Das Schnurren beruhigt, hier kann man zur Ruhe kommen“, glaubt Junge.

Dass das Konzept aufgeht, haben die beiden Frauen in anderen "Katzentempel"-Filialen erlebt. Leipzig hat bereits zwei Lokale – "die mussten zu oft Menschen an der Tür abweisen, weil der Laden zu voll war". In München machten beiden ein Praktikum, lernten die Arbeit vor und hinter den Kulissen kennen. Junge kam auf den Geschmack: "Seitdem ernähre ich mich auch vegan", erzählt sie, Nicole Karok verzichtet schon seit zweieinhalb Jahren auf tierische Produkte.

Auch in Hannover kann die Erfolgsrechnung aufgehen: Astrid Heyer hatte 2015 den „Stubentiger“ an der Escherstraße (Mitte) eröffnet. Man konnte im Katzencafé selbst gebackene Torten genießen und mit Hiro, Chica, Holly, Kito und Havanna schmusen. Ein großes Projekt auf schmalen Schultern: Als die Inhaberin nach drei Jahren Dauereinsatz erschöpft aufgab, gab es mehr als 900 traurige Kommentare bei Facebook.

„Wir bekommen jetzt schon Reservierungsanfragen“, erzählt Karok und lässt den Blick über die 300-Quadratmeter-Baustelle des früheren „Elements“-Lokals schweifen, aus der ein Restaurant mit 75 Sitzplätzen, Eingangsschleuse und Allergikerabteilung ohne Katzen werden soll. „Die Leute wollen schon Gutscheine verschenken.“ November peilen die Frauen als Startdatum an, „auf jeden Fall noch dieses Jahr.“

Boxengasse: Franziska Junge (rechts) und Nicole Karok mit den fünf Heiligen- Birma-Katzen aus dem Tierheim Krähenwinkel. © Quelle: privat

Überstürzt wird aber nichts. Denn die fünf Heiligen-Birma-Katzen aus dem Tierheim („Sie wurden bei einem Züchter beschlagnahmt“) und weitere Tiere dürfen sich zwei Wochen eingewöhnen, bevor der erste Gast das Lokal, das dann ihr Zuhause ist, betritt. „Die Kater sind sehr verschmust, die Mädchen noch etwas schüchtern“, weiß Junge, die genau im Blick haben wird, ob die Tiere mit der Situation klarkommen.

Haben die Expertinnen einen Tipp, wie man als Gast die Chance auf eine Kuscheleinheit bekommt? Bloß nicht hektisch anlocken und „Miez-miez-miez“ rufen: „Eine Katze kommt zu dem Menschen, der ruhig und unbeteiligt wirkt. Dem gewährt sie die Möglichkeit, sie zu streicheln“, erklärt Karok feierlich die Psychologie der anspruchsvollen Wesen. Nicht umsonst heißt das Lokal „Katzentempel“ – „sie sind unsere wichtigsten Mitarbeiter.“

Von Andrea Tratner