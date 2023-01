﻿Hannovers Neujahrsbaby heißt Leonardo

Hannover. Hannovers erstes Baby im neuen Jahr hielt sich strikt an den Plan. Leonardo Goedes Albuquerque kam am Neujahrstag zur Welt, so wie das medizinische Team im Friederikenstift es vorhergesagt hatte. Seine Eltern hatten nicht wirklich damit gerechnet.

Isabel Goedes Albuquerque und ihr Mann Luis wollten Silvester zu Hause in Ahlem feiern. Doch dann setzten tatsächlich die Wehen ein. Und so brachte Isabel Goedes Albuquerque im Kreißsaal ihren zweiten Sohn zur Welt, während die Silvesterraketen in den Himmel stiegen und die Menschen in Hannover auf das neue Jahr anstießen.

Hannovers Neujahrsbaby kommt um 0.30 Uhr

Um 0.30 Uhr war Leonardo da, 3444 Gramm schwer und 50 Zentimeter lang. Ein bisschen rot sah er auch tagsüber am 1. Januar noch aus, den Kopf voller dichter schwarzer Haare. Isabel Goedes Albuquerque erzählt, dass ihr älterer Sohn Leandro beim Anblick des Babys zuerst recht eingeschüchtert wirkte. „Er hatte Angst und wollte sofort mit mir nach Hause gehen.“ Der Dreijährige gab seinem kleinen Bruder schließlich zur Begrüßung einen Kuss, das Eis war gebrochen.

Geburt am Neujahrstag 2023: Isabel Goedes Albuquerque mit ihrem Sohn Leonardo. © Quelle: Marcel Domeier

Auch dass ihr zweiter Sohn Hannovers erstes Neujahrsbaby 2023 ist, macht die Eltern glücklich. Das Paar aus Portugal lebt seit fast 15 Jahren in der Stadt und fühlt sich inzwischen heimisch. Beide arbeiten als Eisverkäufer in der Eisdiele Da Beppo an der Limmerstraße, die Isabel Goedes Albuquerques Schwester gehört. „Wir kamen damals zur Probe, denn wir wussten nicht, ob das etwas für uns ist“, erzählt die 31-Jährige. Die Zweifel sind lange verflogen, das Leben in Hannover hat sich bewährt.

Isabel und Luis Albuquerque stammen aus Viseu, einer traditionsreichen Stadt rund 150 Kilometer entfernt von Porto. Über die Geburt von Leonardo hat Isabel ihre Familie dort so schnell es ging informiert. „Sie sind sehr glücklich“, erzählt sie. Und in ein paar Monaten werden Leonardos Großeltern und seine Urgroßmutter den Jungen auch persönlich kennenlernen.