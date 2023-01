﻿Schräge Klänge, Sekt und Rollmops: So war das Neujahrskonzert in der Kestner Gesellschaft

Kleine Extravaganzen und spannende Momente: „Das Neue Ensemble“ ließ beim Neujahrskonzert in der Kestner Gesellschaft das Publikum per Applausstärke über das Programm entscheiden.

Kunstsinniges Konzert: In der

Hannover. Was ist denn das für ein seltsames Konzert? Einige Besucher klatschen wie wild, andere überhaupt nicht, und die Musiker scheinen solches Gebaren sogar zu begrüßen. Wenn „Das Neue Ensemble“ am Neujahrstag in der Kestner Gesellschaft Neue Musik spielt, muss man eben auch mit neuen Gepflogenheiten rechnen.

Denn diesmal war Publikumsbeteiligung gefragt. Traditionell präsentiert die Gruppe zum Jahresauftakt einige von Mauricio Kagels „Märschen, um den Sieg zu verfehlen“, in einer recht freien Auslegung dieses hintergründigen Postulats von Karl Valentin: „Man sollte jedes Mal bei so einem klassischen Abend zur Erholung des kleinen Mannes einen schönen Strauß-Walzer, Tölzer Schützenmarsch oder Glühwürmchen-Idyll dazwischen spielen.“ Die Kagel-Werke waren zu Valentins Zeiten noch nicht komponiert, aber sie hätten dem Komiker womöglich gefallen, weil sie zwar schmissige Elemente haben können, aber stets irgendwann rhythmisch und/oder harmonisch gründlich aus den Fugen geraten.

Märsche, die nicht zum Sieg führen

Zehn solcher Märsche gibt es, und absolut demokratisch forderte Ensembleleiter Stephan Meier die Besucher zu Beginn auf, nach Anspielen der jeweiligen ersten Takte per Applausstärke bekanntzugeben, welche Stücke später in voller Länge aufgeführt werden sollten. Geplant waren vier, aber diese Zahl rundete man dann großzügig auf.

Eingebettet wurden die kleinen Extravaganzen in ein einziges großes Werk, nämlich „Infiniment plus large que l’amour“ von Nicolas Tzortzis. Für Freiheiten des Orchesters ist der Komponist, in Griechenland geborener Wahlpariser, offenbar ohnehin zu haben, denn bei seinem mal dezenten, mal zupackenden Stück mit dem schönen Titel (übersetzt: „Unendlich weiter als die Liebe“) können sich die Musiker kräftig nach eigenem Gutdünken einbringen.

Neues Ensemble feiert 30-jähriges Bestehen

Beispielsweise haben sie zwischendurch die Wahl, aus sechs Texten zu rezitieren, deren Bandbreite von arabischen Gedichten bis zu „Uff de schwäbsche Eisebahne“ reicht. Die Verständlichkeit hielt sich dabei zwar in Grenzen, dennoch beeindruckte die Souveränität, mit der das sechsköpfige Ensemble, dessen Hauptaufgabe ja nicht im Sprachübungen besteht, das Klangspektrum auf diese Weise zu bereichern wusste.

Voller Einsatz: Das Neue Ensemble wagte sich über Genregrenzen hinaus. © Quelle: Christian Behrens

Auch instrumental gestaltete sich die Sache unter dem Strich hochinteressant: Punktueller Leerlauf war angesichts kollektiver Zuspitzungen schnell vergessen, und solistisch gab es spannende Momente, etwa bei Daniel Agis Schwebungen auf der Bassflöte oder Jessica Kuhns delikaten Cello-Einlagen. Ganz zu schweigen von den Passagen, in denen Stephan Meier zur Singenden Säge griff.

„Das Neue Ensemble“ feiert 2023 übrigens sein 30-jähriges Bestehen. Ein weiterer Grund, in der Pause – als wie üblich Rollmöpse gereicht wurden – mit einem Glas Sekt oder Wasser anzustoßen. Und wer es schon mal vormerken will: Das Festkonzert soll am 15. Oktober im Sprengel Museum steigen.

Von Jörg Worat