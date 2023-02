﻿Nicezeit: Eisverkauf bald auch in der List

Das beliebte Eisgeschäft Nicezeit expandiert: Die Eisdiele am Lindener Schmuckmarkt bekommt im Frühjahr einen Ableger in der List. Er soll im Frühjahr an der Podbielskistraße öffnen.

Das Logo des Eissalons ist schon dran: Das Nicezeit gibt es bald auch an der Podbielskistraße in der List. Innen wird noch renoviert.

Hannover. Das Nicezeit eröffnet eine zweite Filiale in der List: An der Podbielskistraße 6 soll ein Ableger des beliebten Lindener Eissalon entstehen.

Geplant sei, in dem neuen Geschäft im Frühjahr, voraussichtlich im April, mit dem Eisverkauf zu starten, sagt Jan Ziehme, einer der Betreiber des Nicezeit. „Vorher müssen wir dort noch mächtig renovieren.“

Jan Ziehme will sein handgemachtes Eis künftig auch in der List verkaufen. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Neuer Standort in der Nähe vom Lister Markt

Zieme, der in der Nähe aufgewachsen ist, träumte schon immer davon, in der belebten List sein beliebtes, handgemachtes Eis zu verkaufen. „In der List ist unser Publikum“, ist Ziehme überzeugt. Der neue Laden sei nicht weit vom Lister Markt entfernt. „Dort sind viele Geschäfte, es gibt viele Kinder.“

In der Filiale an der Podbielskistraße will Zieme künftig seine exotischen Sorten wie Safran-, sowie Granatapfeleis oder veganes Marzipaneis verkaufen. Rund 20 Sorten sind im Eissalon an der Velberstraße immer im Sortiment – darunter viele vegane. Ausgefallene Sorten in hoher Qualität stehen bei ihm im Vordergrund. Bei der Herstellung im eigenen Eislabor werde vor allem auf natürliche und regionale Zutaten geachtet, betont er.

Sitzbänke drinnen und draußen wie beim Eissalon am Lindener Schmuckmarkt wird es im neuen Geschäft nicht geben. Dafür sei das 40-Quadratmeter-Geschäft nicht ausgelegt. „Das wird ein reines To-Go-Geschäft“, so Ziehme, der hofft, „dass wir in der List ebenso viele Menschen von unserem Eis begeistern können.“

Zudem will er das Eisbike jetzt an verschiedenen Standorten in Hannover etablieren, um die Marke in der Landeshauptstadt noch bekannter zu machen. „Wir sind damit auf Hochzeiten – und waren damit auch schon am Maschsee“, so Ziehme.

Die Eisdiele des Nicezeit am Lindener Schmuckmarkt ist auch im Winter durchgängig geöffnet – jeweils von 14 bis 18 Uhr.