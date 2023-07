﻿Kooperation mit der AfD? CDU in Niedersachsen und Hannover auf Distanz zu Parteichef Merz

Hannover. Die CDU in Niedersachsen hat sich nach Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz zur Zusammenarbeit mit der AfD distanziert. „Wir haben einen eindeutigen Bundesparteitagsbeschluss zum Umgang mit der AfD und dieser gilt“, sagte CDU-Landeschef Sebastian Lechner am Montag. Dies habe Merz auch noch einmal klar und deutlich festgestellt. Weiter ging Lechner nicht auf die Merz-Äußerungen ein.

„Für die CDU Hannover kann ich ganz klar sagen: Es wird keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD geben“, sagte Hannovers CDU-Parteichef, Maximilian Oppelt. „Wir stehen als CDU Hannover für Großstadt, Weltoffenheit, Liberalität und ein soziales und konservatives Profil.“ Die AfD sei nichts davon und stehe für Spaltung, Ausgrenzung und rechtsextreme Positionen. „Wir haben mit den Funktionären und Mitgliedern dieser Truppe auch auf kommunaler Ebene nichts gemein.“ Oppelt begrüßte allerdings die Korrektur von Merz.

Merz rudert zurück

Merz hatte am Sonntag in einem Interview gesagt, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden seien, dann seien das demokratische Wahlen. Merz: „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“

Nach der innerparteilichen Kritik an seinen Äußerungen ruderte Merz zurück. Er schrieb am Montag auf Twitter: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“ Die CDU hatte vor mehreren Jahren auf einem Bundesparteitag einen Beschluss gefasst, wonach man eine Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei ablehne.

Kritik von den Grünen

Die Grünen kritisierten Merz scharf. „Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, menschenverachtend und demokratiefeindlich. Für demokratische Parteien verbietet sich eine Zusammenarbeit mit der AfD auf jeder Ebene“, sagte Grünen-Fraktionschefin Anne Kura. „Dass Friedrich Merz versucht hat, die Tür für eine Zusammenarbeit mit der AfD zu öffnen, besorgt mich daher ernsthaft.“ Auch wenn er jetzt wieder zurückrudere: Der Schaden sei angerichtet und es profitiere allein die AfD. „Merz‘ Aussagen sind für die Demokratie brandgefährlich.“

