﻿„Nichts entschieden“: Sondersitzung zum neuen Müllofen in Hannover-Misburg

Läuft seit 2005: Die Müllverbrennungsanlage in Lahe. Eine zweite soll in Misburg dazukommen.

Hannover. Die geplante Müllverbrennungsanlage von Enercity in Hannover-Misburg bewegt Bürger und Politik. Der Bezirksrat Misburg-Anderten lädt deshalb für den 3. November (18 Uhr) zu einer Sondersitzung in die Mensa des Kurt-Schwitters-Gymnasium. Dort soll Enercity die Pläne vorstellen und Fragen von Bürgern und Politik beantworten.

In interner Runde hatte Vorstandschefin Susanna Zapreva das bereits getan. Anschließend zeigte sich Bezirksbürgermeister Klaus Tegeder (SPD) erleichtert, weil die Anlage deutlich weiter als befürchtet von Wohnbebauung entfernt entstehen soll. Geplant ist diese auf einem Grundstück der Unternehmensgruppe Papenburg, das im Süden von der ICE-Trasse der Bahn, im Westen vom Lohweg und im Norden vom Zementwerk der Heidelberg Cement AG eingerahmt wird.

Für Anlage in Misburg soll Müll importiert werden

Für Tegeder eine „akzeptable Lösung“. Der Bezirksbürgermeister betont jedoch, dass „noch nichts entschieden“ sei. Der Bezirksrat habe in dieser Frage ohnehin nur das Recht, zu dem Projekt angehört zu werden. Entscheiden könne dieser darüber nicht.

Den Müllofen will Enercity an das Fernwärmenetz anschließen und mit der Anlage – zumindest teilweise – den zweiten Block des Kohlekraftwerkes in Stöcken ersetzen. Noch unklar ist, welche Kapazität die Anlage haben wird. Sie soll laut Enercity aber kleiner ausfallen als der Müllofen in Lahe. Zudem teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit, dass für die neue Anlage auch Müll von außerhalb importiert werden soll, um diese auszulasten.

Von Christian Bohnenkamp