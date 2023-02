﻿Niedergerke-Stiftung fördert Lebensmittelausgabe in Misburg

In der Misburger Lebensmittelausgabe Johannisverteiler bekommen Bedürftige kostenlos Lebensmittel. Mit der zusätzlichen finanziellen Unterstützung der Niedergerke-Stiftung kann Leiterin Angelika Jeinsen jetzt mehr haltbare Lebensmittel dazukaufen.

Großer Andrang: Viele Menschen stehen Schlange an der Misburger Lebensmittelausgabe.

Misburg. Der Johannisverteiler in Misburg soll Menschen in Not mit Lebensmittel- und Sachspenden unterstützen. Da nicht genug haltbare Lebensmittel gespendet werden, muss Organisatorin Angelika Jeinsen diese dazukaufen. Dabei werden die 2000 Euro helfen, mit denen die Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung das Projekt verteilt auf die nächsten vier Monate unterstützt.

„Wir waren sehr beeindruckt von dem, was Frau Jeinsen da privat auf die Beine gestellt hat“, berichtet Udo Niedergerke. Vor Ort haben er und seine Frau sich die Lebensmittelausgabe angeschaut. „Nach einer Stunde war immer noch so eine lange Schlange da. Da war klar, hier müssen wir helfen.“

Inflation sorgt für mehr Bedarf

Die Lebensmittelausgabe im Keller der Johanniskirche bietet Menschen eine Anlaufstelle, die aufgrund der gestiegenen Lebensmittelkosten Schwierigkeiten haben, diese zu bezahlen. Vom Bezirksrat gab es einen Kühlschrank, der Integrationsbeirat hat Regale dazugegeben, wie die SPD-Bezirksratsfrau berichtet.

„Durch die Energiekrise und Inflation brauchen viele Unterstützung“, sagt Jeinsen. Unter den Bedürftigen sind sowohl Geflüchtete als auch viele Misburger mit geringem Einkommen oder geringer Rente.

Dreimal die Woche können Jeinsen und ihr Team Obst und Gemüse von Rewe, zweimal die Woche von einem Biomarkt abholen. Bäcker Heiser spendet Backwaren. „Es mangelt an haltbaren Lebensmitteln. Die bekommen wir von Privatleuten“, sagt Jeinsen. Durch Geldspenden wie die der Niedergerke-Stiftung kann sie weitere Lebensmittel einkaufen wie Suppen oder Mehl.

Durch Spenden: Es gibt frisches Obst und Gemüse – doch auch haltbare Lebensmittel wie Konserven werden benötigt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Motivation für die Ausgabe seien Initiativen wie Foodsharing und das Kleefelder Projekt „FairSchenker“ gewesen, „so was müsste es auch in Misburg geben“, dachte sich Jeinsen. Zumal es im Stadtteil keine Tafel gebe. Doch im Gegensatz zu den Tafeln braucht es im Johannisverteiler keinen Berechtigungsschein.

Ehrenamtliche gesucht

„Es läuft sehr gut, Samstag zwischen 11 und 12 Uhr kommen die meisten Menschen.“ So wolle sie auch Berufstätigen die Möglichkeit geben, zur Ausgabe zu kommen. Zudem ist die Ausgabe montags und mittwochs von 13 bis 14 Uhr geöffnet. 15 Ehrenamtliche unterstützen die Ausgabe aktuell. „Wir brauchen aber noch Ehrenamtliche, die Lebensmittel mit ihrem Auto abholen und auch schwere Kisten tragen können“, sagt Jeinsen.

Möchten mit ihrer Stiftung Menschen in und um Hannover helfen: Ricarda und Udo Niedergerke. © Quelle: Ilona Hottmann

Ricarda und Udo Niedergerke finden es wichtig, in Hannover und Umgebung zu helfen. Da sie in Misburg 30 Jahre lang mit ihren beiden Praxen niedergelassen waren, hat der Stadtteil für sie eine besondere Bedeutung: „Wir sind in Misburg noch mehr mit dem Herzen dabei als sonst schon. Das ist unsere zweite Heimat.“ Da ihre Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung steht und nur gemeinnützige Vereine förderwürdig sind, läuft das Spendenkonto über den ukrainischen Verein. Sollte das Projekt weitergehen, möchten die Niedergerkes es gern weiter unterstützen.