﻿Niedersachsen: 934 Unfälle mit Polizeiautos – die meisten in Hannover

Hannovers Polizei ist 2022 von allen niedersächsischen Ordnungshütern am häufigsten in Unfälle verwickelt gewesen. Allein 192 Mal war mindestens ein Streifenwagen in und um die Landeshauptstadt an Kollisionen beteiligt. Insgesamt gab es laut Innenministerium 934 Zusammenstöße.

