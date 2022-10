﻿Wahlkampfauftritt in Niedersachsen: Warum musste Außenministerin Baerbock eine Schutzweste tragen?

Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen musste bei einem Wahlkampf-Auftritt in Niedersachsen eine Schutzweste tagen. Das ist sonst bei Bundesministern nicht die Regel. Was war da los?

Wahlkampf unter besonderem Schutz? Annalena Baerbock am Küchengarten in Hannover.

Hannover. Mit einer Aussage zum Tragen einer Schutzweste in Niedersachsen hat Außenministerin Annalena Baerbock jüngst beim Bundesparteitag der Grünen für Aufsehen gesorgt: „Es gab drei Momente, wo ich eine Schutzweste tragen musste: Das war in der Ukraine, das war in Mali, das war letztens im niedersächsischen Wahlkampf“, sagt die Grünen-Politikerin. Hintergrund der Äußerungen sind Risiken und Anfeindungen, die Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker bei öffentlichen Auftritten aushalten müssten.

Der niedersächsische Wahlkampf in einer Reihe mit aktuellen Krisengebieten der Welt? Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt die Leitung des Abgeordnetenbüros der Bundesaußenministerin, dass es für Annalena Baerbock bei einem der Auftritte Anfang Oktober die Empfehlung der Sicherheitsbehörden zum Tragen einer Schutzweste gegeben habe. Grund sei die aktuelle Lageeinschätzung gewesen. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Sicherheitsgründen keine nähere Angaben machen.“ Der Personenschutz für Regierungsmitglieder obliegt dem Bundeskriminalamt. Auch hier sind keine Details zu erfahren.

Wahlkampfauftritte in Göttingen und Hannover

Grundsätzlich war Annalena Baerbock im Vorfeld der Landtagswahl am 2. Oktober in Göttingen und Hannover unterwegs, um ihrer Partei Rückenwind im Wahlkampfendspurt zu geben. Beide Wahlkampfauftritte wurden von Protestierenden mit Trillerpfeifen und Megafonen gestört. „Kriegstreiber“- und „Hau ab“-Rufe waren zu hören. Augenscheinlich handelte es sich bei den Protestierenden um Impfgegner und andere „Querdenker“ sowie Kritiker der aktuellen Russland- und Ukraine-Politik. Zuvor war in sozialen Netzwerken der Szene für die Störung der Veranstaltung am Küchengarten in Hannover-Linden mobilisiert worden.

Sind es diese Menschen, vor denen die Außenministerin bei Wahlkampfauftritten geschützt werden muss? In Niedersachsen hat der Verfassungsschutz Teile der sogenannten „Querdenker“-Szene und ähnliche Gruppierungen besonders im Blick. Bereits im Mai 2021 wurden sie unter der Bezeichnung „Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates“ zum Verdachtsobjekt bestimmt, erklärt der Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums, Pascal Kübler. „Dieser Personenkreis wird nach Einschätzung des Niedersächsischen Verfassungsschutzes zukünftig immer neue Themen als Vehikel suchen, um ihre den Staat delegitimierenden Ideen im Netz und auf der Straße zu propagieren.“

Wahlkampf in Hannover: Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), auf einer Bühne am Küchengarten. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

„Umgangston im öffentlichen Austausch hat sich gewandelt“

Die Vorfälle bei den letzten Auftritten von Spitzenpolitikern kamen für die Sicherheitsbehörden jedenfalls nicht überraschend: „Aufgrund der Erfahrungen zurückliegender Wahlkämpfe auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene waren auch in diesem Jahr unter anderem Störungen von Wahlkampfveranstaltungen, aber auch strafrechtlich relevante Sachverhalte zum Nachteil von Politikerinnen und Politikern zu erwarten“, heißt es aus dem Innenministerium. Themen, wie beispielsweise die Flüchtlingsbewegungen 2015/2016, die Corona-Pandemie oder der Angriff Putins auf die Ukraine hätten den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt. Der nach außen wahrnehmbare Umgangston im öffentlichen Austausch habe sich gewandelt, insbesondere gegenüber Politikerinnen und Politikern oder anderen Repräsentanten des Staates sowie gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Behörden. „Diese Faktoren werden auch hinsichtlich der Sicherheitskonzepte etwa bei Wahlkampfveranstaltungen berücksichtigt“, teilt Pascal Kübler mit.

Wie geht man als Politikerin oder als Politiker mit solchen Situationen um? „Politiker und Politikerinnen sind generell Anfeindungen ausgesetzt, gerade in den sozialen Medien, aber auch im Wahlkampf vor Ort“, sagt auch Julia Willie Hamburg, Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl vor zwei Wochen. Frauen müssten da durchaus noch einmal mehr Beleidigungen, Hass-Tiraden oder auch dumme Kotz-Smileys über sich ergehen lassen. Hamburg stand ebenfalls beim Wahlkampfauftritt von Annalena Baerbock am Küchengarten auf der Bühne. Wie geht es einem dabei, wenn der Ton lauter und die Stimmung aggressiver wird? „Angst macht das nicht“, sagt die Grünen-Politikerin. Das bleibe eine kleine, wenn auch mitunter laute Minderheit, denn sie habe im Wahlkampf von vielen Menschen große Anerkennung und Zuspruch erfahren. Störaktionen bei Wahlveranstaltungen seien nicht neu; der Ton war zuletzt lauter, von einigen auch aggressiver, zum Beispiel am Küchengarten.

Grünen-Wahlkampf in Hannover: Außenministerin Annalena Baerbock (links) und die Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg. © Quelle: Imago/ Matthey

„Wir zeigen damit ein Stück Stärke unserer Demokratie“

„Natürlich erfordert das dann in Abstimmung mit der Polizei bei Bedarf auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, bis hin zu einer Schutzweste für Annalena Baerbock“, sagt Julia Willie Hamburg. Es gehe ja genau darum, dass sich alle sicher fühlen können bei solchen Veranstaltungen. „Wir zeigen damit ein Stück Stärke unserer Demokratie.“ Die Polizei habe im Einzelfall zu aggressive Leute zurückgewiesen. Auch das sei wichtig. „Alle müssen wissen, dass Grenzüberschreitungen nicht hingenommen werden, gerade damit Wahlveranstaltungen stattfinden.“ Noch wichtiger sei es, dass alle demokratischen Parteien gerade in Krisenzeiten zusammenstehen und zeigen, dass Politik handlungsfähig sei, ist die Grünen-Politikerin überzeugt.

Das war auch erkennbar das Signal, das Annalena Baerbock bei ihrem Auftritt am Küchengarten ausstrahlen wollte. Es sei „eine der Stärken der Demokratie“, dass Menschen in Deutschland lautstark demonstrieren dürfen, wenn sie politisch anderer Meinung sind, sagte die Außenministerin zu den Protestierenden bei der Wahlkampfveranstaltung in Hannover. „In Russland wären sie längst verhaftet worden.“