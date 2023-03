﻿Nach Derby-Pleite: 96-Anhänger zünden Pyro, ramponieren Klos und randalieren vor dem eigenen Stadion

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von 17.500 Euro: 42-Jähriger in Lehrte-Hämelerwald mit 2,65 Promille am Steuer

Bei einem Verkehrsunfall in Lehrte-Hämelerwald hat ein 41-jähriger Autofahrer am Sonnabendmittag leichte Verletzungen erlitten. Ihm hatte ein 42-Jähriger an einer roten Ampel die Vorfahrt genommen – und das mit 2,65 Promille am Steuer.