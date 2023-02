﻿Diese Schulformen gibt es in Niedersachsen

An welcher Schule lernt man wie? Das Schulsystem in Niedersachsen ist vielfältig. Hier kommt ein Überblick über die Schulformen.

Gymnasium, IGS, Realschule oder Oberschule, das Schulsystem in Niedersachsen ist vielfältig. Welche Schule bietet welchen Abschluss? Was bedeutet welche Abkürzung? Wir erklären, was hinter den Schulformen steckt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket