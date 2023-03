﻿Es ist offiziell: Gwendolin von der Osten wird neue Polizeipräsidentin in Hannover

Gwendolin von der Osten wird neue Präsidentin der Polizeidirektion Hannover. Das hat Niedersachsens Innenministerin, Daniela Behrens, am Mittwoch auch offiziell bestätigt. Doch das ist nicht die einzige Personalentscheidung, die das Innenministerium am Mittwoch verkündet hat.

Die bisherige Präsidentin der Göttinger Polizei übernimmt damit die Leitung der Polizeidirektion (PD) in der Landeshauptstadt von Volker Kluwe. Er geht Ende März in den Ruhestand.

Nicht nur um die Kluwe-Nachfolge war lange gerätselt worden, auch weitere Posten an den Führungsspitzen sind offen. Insgesamt werden drei Präsidenten- und drei Vizeposten bei den Polizeidirektionen Hannover und Göttingen und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) neu besetzt.

Thorsten Massinger wird Vize bei der Polizeidirektion Hannover

Nun steht fest: Polizeivizepräsident in Hannover wird zunächst Thorsten Massinger aus dem Innenministerium. Veränderungen wird es auch an der Spitze der ZPD geben: Die Polizeipräsidentin, Christiana Berg, wird in Kürze aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen. Ihr bisheriger Vertreter, Uwe Lange, wird auf den Posten des Präsidenten aufrücken. Vizepräsidentin wird Kathleen Arnhold.

Neue Posten bei der Polizei besetzt: Innenministerin Daniela Behrens (SPD, Mitte) hat neue Personalentscheidungen getroffen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Durch den Wechsel von der Ostens wird auch die Stelle der Polizeipräsidentin in Göttingen frei. Er wird erneut von einer Frau besetzt: Tanja Wulff-Bruhn aus dem Innenministerium. Das Amt des Vize übernimmt kommissarisch Mathias Schröder, bisheriger Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.