Nachfrage nach Therapieplätzen übersteigt das Angebot deutlich

Hannover. Rund sechs bis acht Wochen müssen Menschen mit psychischen Problemen derzeit warten, bis sie ein Erstgespräch bei einem Experten für eine Psychotherapie erhalten. Anschließend dauert es weitere drei bis neun Monate, bis mit der Therapie begonnen werden kann. „In den ambulanten Praxen gibt es weit mehr Nachfragen als Angebote“, sagt Roman Rudyk, Präsident der Psychotherapeutenkammer. Nach Corona habe sich die Lage noch einmal deutlich verschärft.

Ausweitung von Beratungsstellen

„In der Regel gilt, je schneller desto besser ist es, wenn Betroffene Zugang zu einer professionellen Unterstützung bekommen – aber das klappt leider nicht.“ Die Psychologen versuchten während der Wartezeit Kontakt mit den Menschen zu halten. „Wir wünschen uns mehr Zulassungen, aber auch das wird nicht alle Probleme lösen,“ so Rudyk. Er handele sich um ein breites gesellschaftliches Problem. Daher plädiert der Psychologe auch dafür, das Thema breit und präventiv anzugehen – mit der Ausweitung von Beratungsstellen, niedrigschwelligen Angeboten, Schulpsychologen. „Nahezu alle psychischen Erkrankungen, somit auch Depressionen, haben zugenommen, auch Probleme bei der psychischen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen“, so Rudyk. Auch daher sei es wichtig, schweren psychischen Erkrankungen vorzubeugen. Bei akuter Selbstgefährdung gebe es aber nur einen Weg – als Notfall in die Klinik.

In Niedersachsen sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) 1737 Psychologische Psychotherapeuten niedergelassen. Derzeit gibt es sieben offene Kassensitze. Die Verhältniszahlen Einwohnerzahl pro Psychotherapeut/Arzt seien in der Bedarfsplanung der limitierende Faktor – zurzeit 5754 Einwohner pro Psychotherapeut, erläutert KVN-Sprecher Detlef Haffke.

Außergewöhnliche Belastungen

„Außergewöhnlichen Belastungen wie die Corona-Pandemie oder der russische Krieg gegen die Ukraine haben auch in Niedersachsen dazu geführt, dass Menschen häufiger psychisch erkranken oder von Erkrankung bedroht sind“, so Haffke. Bereits vor diesen Ereignissen sei jede dritte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Zudem seien sie mittlerweile Ursache für vorzeitige Verrentungen - häufig komme es zu Wechselwirkungen mit somatischen Erkrankungen. „Daher kann die Relevanz für eine psychotherapeutische Versorgung kaum zu hoch eingeschätzt werden.“