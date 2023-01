Nicht alle Schüler, sondern zunächst nur die ab Klasse acht sollen in Niedersachsen Tablets vom Land bekommen. Elternvertreter aus Lüneburg sprechen von Wahlbetrug, denn die SPD hatte mehr versprochen. In Hannover sieht man das gelassener, hat aber andere Bedenken.

Hannover/Lüneburg. Nicht alle Schülerinnen und Schüler, aber zumindest die Jugendlichen ab Jahrgang acht sollen so bald wie möglich mit einem Tablet vom Land ausgestattet werden. Dazu gehören auch Wartung, Versicherungsschutz und ein neues Gerät nach drei Jahren. Das sieht der Koalitionsvertrag vor, auf den sich Rot-Grün geeinigt hat. Ob das mit den Schülertablets noch in diesem Jahr klappt, ist allerdings fraglich. Denn wie Kultusministeriumssprecher Sebastian Schumacher sagt, ist die "Umsetzung des Vorhabens sowohl aus Haushaltssicht wie auch mit Blick auf zielführende pädagogische Konzepte und notwendige Abstimmungen mit den Schulen und den Schulträgern ein zeitaufwendiges und anspruchsvolles Unterfangen". Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) hatte im Dezember in einem Brief an die Schulen geschrieben: "Bitte planen Sie vorerst ohne die durch das Land finanzierten Schülerendgeräte."