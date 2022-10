﻿Nur wenige Jugendliche finden nach der Schule in Niedersachsen schnell in Job oder Studium

Hannover. Nach ihrem Schulabschluss gelingt vielen Jugendlichen der reibungslose Übergang in den Beruf oder ins Studium nicht. Wie die Bertelsmann-Stiftung in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Studie mitteilte, haben vier Jahre nach dem Schulabschluss weniger als 50 Prozent der Abgänger eine Ausbildung oder ein Bachelor-Studium absolviert – es waren lediglich 43 Prozent. Das zeigen Daten des Nationalen Bildungspanels, die die Universität Göttingen und die Helmut-Schmidt-Universität Hamburg im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ausgewertet haben. Analysiert wurden die nachschulischen Bildungswege von 7168 Personen.

Für jeden siebten Jugendlichen sei die Situation sogar noch deutlich schwieriger, hieß es. 15 Prozent haben nach vier Jahren noch nicht einmal den Einstieg geschafft oder sie haben eine Ausbildung nach kurzer Zeit wieder abgebrochen. Diese Erkenntnisse seien alarmierend, warnen die Fachleute. „Denn diese Zahlen bedeuten, dass angesichts von rund 750.000 Schulabgängern und -abgängerinnen jährlich mehr als 100.000 junge Menschen das Risiko haben, langfristig ohne Berufsabschluss zu bleiben“, sagt Claudia Burkard, Ausbildungsexpertin der Bertelsmann-Stiftung. Unter diesen Jugendlichen sind überdurchschnittlich viele mit einem niedrigen Schulabschluss, aus benachteiligten Familien und mit Migrationshintergrund. Besonders kritisch ist die Situation für junge Erwachsene mit Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss. Vier Jahre nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule sind 27 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer mit einem Hauptschulabschluss nicht in einer regulären Ausbildung.

„Zu wenig Berufsorientierung in der Schule“

Praktikumsplätze zu finden wird für Schüler immer schwieriger, nicht nur wegen Corona

Jedem fünften jungen Menschen gelingt der Übergang in eine Ausbildung oder ein Studium erst mit einem oder zwei Jahren Verzögerung. „Wir brauchen eine stärkere Berufsorientierung an allen Schulformen, um Verzögerungen in der Berufswahlentscheidung und späteren Abbrüchen vorzubeugen“, fordert Claudia Burkard daher. Auch viele der 1450 Jugendlichen, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen und Bremen für den diesjährigen Ausbildungsreport befragt hat, monieren, dass ihnen in der Schule Berufsorientierung gefehlt habe. „Wir brauchen ein Ankerfach Berufsorientierung“, sagt deshalb auch Ute Neumann, die die Abteilung Jugend beim DGB leitet. Berufsorientierung dürfe nicht länger vom Engagement einzelner Lehrkräfte abhängen.

Volker Müller von den Unternehmerverbänden meint: "Der Ausbildungsmarkt verschärft sich zusehends. Viele Betriebe haben noch offene Ausbildungsplätze. Wir brauchen keine weitere verschulte Ausbildung. Wir müssen vielmehr in die Berufsorientierung in den Schulen investieren, damit Schülerinnen und Schüler sich klar werden, was sie im jeweiligen Beruf machen und welcher Beruf zu ihren persönlichen Stärken passt. Auch mit Abitur müssen nicht alle studieren." Schulen hatten in der Corona-Zeit zudem wiederholt moniert, dass sie Probleme hätten, Praktikaplätze für die Schüler zu finden.

DGB: Zu wenig ausbildende Betriebe

DGB-Jugendexpertin Neumann sagt dagegen, dass Corona gar nicht so einen großen Einfluss darauf gehabt habe. Es gebe generell zu wenig Betriebe, die Praktikanten aufnähmen oder überhaupt ausbildeten. Bundesweit bilde nur noch jedes fünfte Unternehmen aus. Dann dürften sich Betriebe auch nicht wundern, dass Nachwuchs fehle. Sie machten es sich auch zu leicht, wenn sie nur die Defizite der Bewerber bemängelten. Schließlich gebe es auch die Möglichkeit, über die „assistierte Ausbildung“, die staatlich gefördert werde, schon vor dem Start der Ausbildung etwaige Mängel etwa bei den Deutschkenntnissen oder beim Rechnen auszugleichen. Aber in Niedersachsen werde dieses Instrument kaum genutzt. Unternehmervertreter Müller sagte, die Betriebe wollten wieder verstärkt Praktika anbieten.

16 Prozent der jungen Erwachsenen bleiben ohne Berufsausbildung

Der DGB bemängelt, dasssin Niedersachsen derzeit rund 30.000 junge Erwachsene ohne echte Perspektive im sogenannten Übergangssystem an den berufsbildenden Schulen geparkt seien. Hier würden sie Bewerbungstrainings oder ähnliche Maßnahmen durchlaufen, schlimmstenfalls blieben sie ganz ohne Berufsausbildung. Derzeit sind dies 16 Prozent der 25- bis 34-Jährigen.