﻿„Sie schickt der Himmel“: Johanniter-Motorradstaffel für Niedersachsen startet ihr Hilfsangebot auf den Autobahnen

Hannover/Laatzen. Wenn sich der Verkehr auf den Autobahnen mal wieder staut, sind die Ehrenamtlichen der Johanniter-Motorradstaffel zur Stelle. Pünktlich zu Beginn des Osterreiseverkehrs starteten die rund 80 Einsatzkräfte mit ihren 19 Motorrädern in die neue Saison. Bei der offiziellen Saisoneröffnung am Gründonnerstag im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Hannover/Laatzen würdigte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) „das unbezahlbare, ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte“.

Noch bis Ende der Herbstferien starten die Maschinen von den Standorten Ahlhorn, Hannover, Hildesheim, Northeim, Salzgitter, Bremen und Schwarmstedt auf die Autobahnen, um die Polizei zu unterstützen und Autofahrerinnen und Autofahrern in Not zu helfen. Dabei legen sie jährlich rund 90.000 Kilometer zurück. Die Einsatzkräfte verfügen über eine mindestens 160 Stunden umfassende medizinische Ausbildung und nehmen regelmäßig an medizinischen Fortbildungen und Fahrsicherheitstrainings teil. Der ADAC unterstützt die Stauhelfer seit 2012 neben den Sicherheitstrainings auch finanziell.

Vielfältige Aufgaben und Dankbarkeit

Dank der wendigen Zweiräder, der Ausbildung und der engen Zusammenarbeit mit Polizei und ADAC können die Helferinnen und Helfer auch im dichten Verkehr schnell vor Ort sein. Hierzu zählen neben Erste-Hilfe-Maßnahmen auch das Absichern und Melden von Unfall- und Gefahrenstellen, das Bilden von Rettungsgassen, Erkundungsfahrten, Pannenhilfe und Lotsendienste. Zudem versorgen sie Menschen im Stau mit Wasser, Kinderspielzeug, Trost und aktuellen Informationen.

Wendig und schnell: Mit den Motorrädern kommen die Einsatzkräfte auch im Stau gut voran. © Quelle: Rainer Droese

Für ihren Einsatz erfahren die Einsatzkräfte immer wieder auch viel Dank, erzählt Rainer Kirschberg: „Ich wurde mal einfach so mit den Worten ‚Sie schickt der Himmel‘ von einer Liegenbleiberin umarmt.“ Der Sanitätshelfer hat in den 14 Jahren bei der Motorradstaffel schon so einiges erlebt. Oft seien Verkehrsteilnehmer überfordert, wüssten nicht, wo sie sich befänden und was sie tun müssten. Hier helfe er gerne beruhigend und beratend.

Bei seinen Fahrten erlebe Kirschberg aber auch immer wieder gefährliche Situationen. Einmal sei er in Lauenau gewesen, als die Polizei ihn beauftragte, mit Blaulicht und Horn nach Bischofshol zu fahren, wo sich eine Person auf der Fahrbahn befinden sollte. Nach rund 50 Kilometern Anfahrt entdeckte er ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen. Der Fahrer wechselte gerade sein linkes Hinterrad, während der Verkehr direkt hinter ihm vorbeischoss. In Rücksprache mit der Polizei sperrten die beiden Johanniter mit ihren Motorrädern kurzzeitig die rechte Spur, damit der Liegenbleiber sein Notrad sicher montieren konnte.

Die Mitglieder der Johanniter-Motorradstaffel leisten ihren Dienst unentgeltlich in der Freizeit ab. Dennoch fallen Kosten für die Anschaffung und Instandhaltung der Motorräder, für medizinische Ausstattung und Schutzkleidung sowie für die Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen an. Wer die Arbeit der Johanniter finanziell unterstützen möchte, kann über die Homepage www.johanniter.de/motorradstaffel-nb eine Spende abgeben.