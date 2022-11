﻿So reagieren Bildungsverbände auf die Pläne der neuen Regierung in Niedersachsen

Alle Lehrkräfte in Niedersachsen sollen endlich nach A 13 bezahlt werden. Das war lange gefordert worden. Nun müssten auch Schulleitungen, Jahrgangs- und Fachbereichsleiter höhergestuft werden, fordert der Schulleitungsverband. Sonst wolle bald niemand mehr ein Funktionsamt übernehmen.

Hannover. Die Ankündigung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), die Einstiegsbesoldung auch für Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte so bald wie möglich auf A 13 (je nach Dienstjahren zwischen 4300 und 5600 Euro brutto) anzuheben und auch Pädagogen, die bereits im Dienst sind, besser zu zahlen, wird von den Bildungsverbänden zwar positiv aufgenommen. Schließlich hatten sie das schon jahrelang gefordert. Der Schulleitungsverband weist allerdings darauf hin, dass dann auch Schulleitungen besser bezahlt werden müssten. "Die Anhebung der Besoldung für alle Lehrkräfte muss zwingend eine Anhebung der Besoldungen für Schulleitungen und erweiterte Schulleitungen, das heißt auch Jahrgangs- und Fachbereichsleiter zur Folge haben", sagt der Schulleitungsverbandsvorsitzende René Mounajed. Ansonsten würden am Ende die Inhaberinnen und Inhaber von Funktionsstellen keinen Cent mehr verdienen, Ämter würden zurückgegeben werden und Leitungsposten blieben unbesetzt.

„Auch Schulleitungen besser bezahlen“

Die Problematik zeige sich an kleinen Grund- und Hauptschulen, an denen die Leiter nach A 13 bezahlt werden und die Stellvertreter nach A12 mit Zulage. Mounajed fordert: „Es muss selbstverständlich werden, dass die Schulleitungsmitglieder höher besoldet werden als alle an der Schule tätigen Lehrkräfte.“ Der Schulleitungsverband fordert seit Langem, dass kein Leitungsamt mit weniger als A 14 besoldet sein dürfe.

Weil hatte in seiner Regierungserklärung gesagt, dass Lehrkräfte an den Schulen auch durch andere Beschäftigte aus anderen Berufsgruppen unterstützt werden sollten. Diese Idee sei aber nicht neu, sagt Torsten Neumann vom Verband niedersächsischer Lehrkräfte, und sie habe bislang nur bedingt geholfen. Quereinsteiger seien nur eine Hilfe, wenn sie zügig pädagogisch aus- und fortgebildet würden. "Ansonsten wird zwar die Unterrichtsversorgung statistisch angehoben, aber nicht wirklich verbessert." Fraglich sei auch, ob Lehrkräfte in Tabletklassen wirklich spürbar entlastet seien, wie Weil gesagt hatte.