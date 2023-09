﻿Weniger Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln

Gemüse, Obst oder Fleisch aus regionaler Produktion kaufen – davon sollten Kunden, Herstellern und Natur gleichermaßen profitieren. Doch das Geschäftsmodell bekommt jetzt einen Dämpfer.

Hannover. Die Stimmung auf dem Wochenmarkt am Moltkeplatz in der List ist verhalten: „Die Leute gehen lieber in den Supermarkt. Schade, dass nicht mehr so viel Durchgang ist“, sagt etwa Nicolas Bernard, der auf dem „Hof Bernard“ in Meinersen Bio-regionale Produkte anbaut. Seine Produkte sind zwar 10 bis 20 Prozent teuer als konventionelle Lebensmittel, dafür gibt es nicht nur Bio-, sondern auch besonders umweltschonende Lebensmittel. Regionale und Bio-regionale Lebensmittel galten lange als Königsweg, um sowohl die regionale Landwirtschaft zu fördern als auch die Klimabilanz durch kurze Transportwege zu verbessern. Lange mit Erfolg: In den Covid-Jahren stiegen die Absätze kontinuierlich. Doch der Corona-Boom ist vorbei, die Inflation treibt zusätzlich die Preise. Die Folge: Die Absatzzahlen für regionale Produkte gehen zurück.