Nach Ansicht der Unternehmerverbände werden für Instandhaltung und Reparatur von Landesstraßen jährlich 130 Millionen Euro benötigt, im Landeshaushalt sind aber nur 82 Millionen eingeplant. Der Spielraum sei gering, sagt das Verkehrsministerium. Die Bauindustrie fordert einen Brückenpakt.

Hannover. Schlaglöcher, Risse, Spurrinnen: viele Straßen in Niedersachsen sind in einem bedenklichen Zustand. Dazu kommen zahlreiche marode Brücken, die kurz vor einer Sperrung stehen. Die Wirtschaft in Niedersachsen will das nicht länger hinnehmen und fordert von der Landesregierung Millioneninvestitionen in die Sanierung von Landesstraßen.