﻿Niedersachsens Freizeitparks machen wieder auf: Das sind die Neuheiten

Heide Park, Serengeti-Park, Vogelpark Walsrode: Die Freizeitparks in Niedersachsen starten am Sonnabend, 25. März, in die neue Saison. Wir geben einen Überblick, wann es richtig los geht und welche Neuerungen die Besucherinnen und Besucher erwarten.

Saisonstart in Freizeitparks: Auch der Heide Park startet am 25. März ins Jahr 2023 – mit einigen Überraschungen.

Hannover. Lust auf Action? Bei vielen Freizeitparks im Norden steht der Saisonstart 2023 unmittelbar vor der Tür. Sei es der Heide Park Soltau mit seinen Achterbahnen oder die Safari im Serengeti-Park mit Giraffen und Co.: Für Adrenalinjunkies und Tierfreunde ist definitiv etwas dabei – und in einigen Parks können sich Gäste sogar auf neue Attraktionen freuen.

Heide Park Soltau

Einer der wohl beliebtesten Freizeitparks ist das Heide Park Ressort. Ob Krake oder Holzachterbahn: In Norddeutschlands größtem Freizeitpark können sich Besucherinnen und Besucher in schwindelerregenden Höhen bewegen. Geöffnet ist er ab Sonnabend, 25. März. Und es tut sich was an den Achterbahnen. Die Hängeloopingbahn „Limit“ mit einer Höhe von 33 Metern wird an die Themenlandschaft Transsilvanien angepasst – und in „Toxic Garden“ umbenannt. Diese Achterbahn ist aktuell noch im Umbau. Besuchende können sie voraussichtlich ab Mai ausprobieren.

Und noch weitere Neuerungen stehen an: Zwei neue Shows sollen bei den Gästen zukünftig für Unterhaltung sorgen: „Time“ ist eine artistische Show, „Smile – It’s magic“ eine Zaubershow. Beide laufen im Wechsel auf der Piratenbühne. Und: „Zombie Escape“ kehrt nach dreijähriger Pause zurück: An vier Sonnabenden im Juni sorgt die Hamburger Boo Crew für Grusel unter freiem Himmel. Bei dem Reallife-Game müssen Teams eine Zombie-Apokalypse überstehen. Weitere Informationen gibt’s unter www.heide-park.de.

Öffnungszeiten: variieren zwischen 10 bis 18 Uhr und 10 bis 19 Uhr innerhalb der Woche und an Wochenenden.

Preise: Tagestickets kosten ab 37 Euro pro Person, ermäßigten Eintritt für Kinder gibt es nicht. Jahreskarten kosten ab 64 Euro.

Dino-Expedition und Vogelschau: Programm in Erse-Park und Weltvogelpark

Auch der Erse-Park öffnet seine Pforten am Sonnabend, 25. März. Märchenwald und Drachenland: Der Freizeitpark in Uetze bietet Spaß für Kids. Ihn zeichnet auch eine große Dino-Ausstellung aus. Neue Bahnen oder Themenwelten gibt es zwar nicht – dafür können sich Besuchende aber an etwa 30 Stationen vergnügen. Weitere Informationen gibt’s unter www.ersepark.com.

Öffnungszeiten: variieren zwischen 10 bis 17 Uhr und 10 bis 18 Uhr innerhalb der Woche und an Wochenenden.

Preise: Tagestickets für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren kosten 24,50 Euro pro Person. Kinder bis elf Jahre zahlen 22,50 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Saisonkarten gibt es online für 72 Euro pro Person.

Weltvogelpark Walsrode: Hier können Besucher die Tiere nicht nur beobachten, sondern auch anfassen. © Quelle: Vogelpark Walsrode (Archiv)

Im Weltvogelpark Walsrode können Tierfans bereits seit Sonnabend, 18. März, die mehr als 4000 dort lebenden Vögel bewundern. Riesentukane, Wellensittiche, Gänsegeier und Helmhornvogel: Hier gibt es Tiere von allen Kontinenten. Besondere Attraktionen sind der Jungle Trail, ein Regenwald, und eine Freiflughalle, in der Besuchende die Tiere hautnah erleben können. Weitere Informationen gibt’s unter www.weltvogelpark.de.

Öffnungszeiten: variieren zwischen 10 bis 17 Uhr und 10 bis 18 Uhr innerhalb der Woche und an Wochenenden.

Preise: Tagestickets für Erwachsene gibt es für 27,90 Euro pro Person. Kinder bis zwölf Jahre zahlen 22,90 Euro. Weitere Vergünstigungen sind auf der Website nachzusehen.

Neue Achterbahn im Rasti-Land und Cockpit-Restaurant im Serengeti-Park

Im Rasti-Land können Kinder sich beim Reifenrodeln, Autoscooter fahren, auf Mini-Achterbahnen, auf zahlreichen Rutschen und in der Piratenstadt austoben – und das ebenfalls ab Sonnabend, 25. März. Eine neue Achterbahn wartet auf die Besuchenden: „Verrücktwärts“ heißt sie – und wird im Laufe der Saison zu Ehren des 50-jährigen Park-Jubiläums in Betrieb genommen. Wie sie funktioniert? Der Zug, in dem die Fahrgäste Platz nehmen, wird zunächst rückwärts einen Hügel hochgezogen und fährt dann vorwärts wieder hinunter. Das Ganze wiederholt sich dann – nur andersherum. Weitere Informationen gibt’s unter www.rasti-land.de

Öffnungszeiten: variieren je nach Wetterlage zwischen 10 und 18 Uhr innerhalb der Woche und an Wochenenden. Weitere Informationen gibt’s auf der Website.

Preise: Tagestickets kosten Besucher ab zwölf Jahren 35 Euro. Kinder bis elf Jahre zahlen 29,50 Euro.

Dschungel-Safari-Tour durch die Serengeti: Bald können Besucher den Park aus der Luft erleben: Auf der neuen Achterbahn. © Quelle: Serengeti-Park Hodenhagen (Archiv)

Noch mehr Tierspaß und Adrenalinkick gibt’s im Serengeti-Park: Saisonstart ist auch hier der Sonnabend, 25. März. In diesem Jahr erwartet die Besuchenden eine Achterbahn-Safari. „Gozimba“ hat eine Besonderheit: Der Fahrgast selbst entscheidet, wie oft und schnell er sich um 360 Grad dreht. Die Eröffnung ist für den Sommer geplant. Weitere Informationen gibt’s unter www.serengeti-park.de.

Öffnungszeiten: variieren zwischen 10 bis 17 Uhr, 10 bis 18 Uhr und 9.30 bis 18.30 Uhr innerhalb der Woche und an Wochenenden.

Preise: Tagesticket für Erwachsene kostet 45,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 35,50 Euro. Nachmittagstickets für einen Besuch ab 13.30 Uhr kosten 25,50 Euro für Kinder und 35,50 Euro für Erwachsene.

Auszeit im Familienpark Sottrum: Natur, Wissen und Spielespaß

Lust auf einen Ausflug in den Familienpark Sottrum? Die Saison startet auch dort am 25. März. Der Park bietet vieles: Tiere, Spiele und eine Vielzahl an verschiedenen Pflanzen. Vor allem Kinder können sich im Park wohlfühlen. Veranstaltungen wie Greenpeace-Aktionen und Lichterfeste bieten die Möglichkeit, den Park neu zu entdecken. Weitere Informationen gibt’s auf der Website unter www.familienparksottrum.de.

Öffnungszeiten: Der Park ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Preise: Tagestickets kosten für Erwachsene 16 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen 13 Euro. Jahreskarten gibt es für Kinder ab 40 Euro, für Erwachsene ab 50 Euro.