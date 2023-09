﻿Niedersachsens Heimatschutzregiment wächst: Hannover bekommt Kompanien

Konzert

Blasorchester Die Ansatzwaisen spielt Tänze aus aller Welt in Kirche St. Martin in Seelze

Das hannoversche Blasorchester Die Ansatzwaisen kommt am Sonnabend, 23. September, in die Kirche St. Martin in Seelze. Die Musiker präsentieren ihr neues Programm „Dances“ – und interpretieren dabei bekannte Hits in ungewöhnlicher Form.