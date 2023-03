﻿Anstieg um mehr als 40 Prozent: Lehrer melden sich immer häufiger krank

Der Lehrkräftemangel in Niedersachsen ist auf einem Rekordhoch. Macht die Arbeitsbelastung immer mehr Schulbeschäftigte auch kränker? Die neue Krankenstatistik des Landes zeigt deutlich, dass Lehrkräfte 2021 häufiger krank gewesen waren als im Vorjahr. Die GEW spricht von einem „Alarmsignal“.

Ausgebrannt: Immer häufiger fallen Lehrkräfte in Niedersachsen krankheitsbedingt aus.

Hannover. Die rund 109.000 niedersächsischen Schulbeschäftigten waren im Jahr 2021 deutlich häufiger krank als im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der Krankenstatistik der Landesbediensteten hervor, die das Innenministerium veröffentlicht hat. Nach Auskunft der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Hannover stieg die Zahl von 9,51 Krankheitstagen pro Person auf durchschnittlich 13,51 Tage an. Das ist ein Anstieg von mehr als 40 Prozent. Laut GEW hatten die Schulbeschäftigten zusammen insgesamt rund 1,48 Millionen Krankentage. Davon war etwa ein Drittel sogar mehr als 30 Tage krank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstaunlich: Bei den anderen Landesbeschäftigten in Niedersachsen zeichnet sich hingegen in der Krankenstatistik eine leicht positive Tendenz ab. Demnach lagen die Durchschnittswerte 2021 bei 12,46 Tagen pro Person, ein Jahr zuvor waren es noch 12,7 Tage.

Mehrarbeit wegen Lehrkräftemangel?

Anlässlich dieser Entwicklung warnt die Gewerkschaft GEW erneut davor, den gravierenden Lehrkräftemangel mit Mehrarbeit auszugleichen. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission hatte unlängst der Kultusministerkonferenz mehrere mögliche Maßnahmen empfohlen, wie man mit dem akuten Lehrkräftemangel umgehen könne. Darunter war auch die Idee, weniger Teilzeitarbeit zuzulassen als bisher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Vermeintlich einfache Lösungen, wie zum Beispiel Einschränkungen bei der Genehmigung von Teilzeit-Anträgen, würden das ohnehin schon angeschlagene System Schule kollabieren lassen“, warnt der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Holger Westphal. Viele Lehrkräfte würden diese Möglichkeit dringend benötigen, um den eigenen Alltag sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu organisieren.

GEW fordert endlich „versprochene Entlastungen“

Laut Westphal hätten die Gesamtkrankheitstage an allen Schulformen drastisch zugenommen. „Wir warnen davor, diese Signale zu ignorieren und den massiven Lehr- und Fachkräftemangel weiterhin auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen. Die roten Linien der Arbeitsbelastung in den Schulen sind längst überschritten“, so der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende.

Auch weitere Gedankenspiele, die Arbeitszeit per Zwang zu erhöhen, weist die Gewerkschaft scharf zurück. Vielmehr müssten angesichts dieses hohen Krankheitsstandes „endlich die schon lange versprochenen Entlastungen und gesunderhaltenden Maßnahmen eingeleitet werden“, fordert Westphal. Kurzfristig könne die Entlastung aller Schulbeschäftigten helfen, die Krankenzeiten zu verringern und frühe Ruhestände abzuwenden. Dies würde insgesamt mehr Stunden im System erbringen.