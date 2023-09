Niedersächsische Landesregierung kämpft weiter um Industriestrompreis

Hannover. Kommt der Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnen bislang entsprechende Initiativen aus Politik und Wirtschaft ab. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will weiter für den Industriestrompreis werben und hofft auf Fortschritte bei einer Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel in der kommenden Woche.

Zurückhaltung bei Kanzler Scholz

Niedersachsens Landesregierung sieht in der Frage noch Spielraum, nachdem sich Kanzler Scholz nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg eher zurückhaltend geäußert hatte. „Wir betrachten das nach wie vor nicht wie eine komplette Absage“, sagt die niedersächsische Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag. Man habe den Eindruck, der Kanzler empfände die Idee „als nicht ganz schlecht“. Hoffnung mache die Haltung der Bundestagsfraktion der SPD, die sich bereits für den Industriestrompreis ausgesprochen habe und schlussendlich im Bundestag darüber abstimmen werde.

Auch auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel kommende Woche möchte man das Thema auf der Agenda platzieren. Die Landesregierung will betonen, wie wichtig die eigene Industrie für Europa ist. Die Erfahrungen der Pandemie und mögliche politische Instabilitäten in den USA bewiesen, wie entscheidend es sei, nicht von Importen abhängig zu sein. „Es geht in Brüssel darum, die Bedeutung des Industriebereiches zu unterstreichen“, erklärt Pörksen.

