﻿Niedrige Temperaturen: Kinder in Hannover frieren in Schwimmkursen

Region lässt in Laatzen jetzt auch bei Edeka und Obi gegen Corona impfen

Die Region Hannover intensiviert ihre Corona-Impfkampagne: In der kommenden, am 24. Oktober beginnenden Woche bieten die Malteser auch vor dem Obi-Markt in Rethen und auf dem Edeka-Parkplatz in Alt-Laatzen Impfungen an.