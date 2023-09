﻿Staus durch Sperrung: Ärger über Schleichverkehr in Linden-Nord

Kostenfrei bis 13:30 Uhr lesen

Hannover-Linden

Linden-Nord riegelt sich ab: Wer mit dem Auto in das Stadtviertel will, muss die Fössestraße am Westschnellweg oder am Küchengarten befahren. Neben der Limmerstraße fällt zusätzlich die Brücke in der Nieschlagstraße weg. Jetzt suchen Autofahrer Schleichwege.