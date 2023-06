﻿Neue Läden in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade: Endet jetzt der Leerstand?

Hannover. Zuletzt hat die Niki-Promenade im Zentrum häufig Schlagzeilen wegen ihrer Leerstände geschrieben. Allzu offensichtlich war die Häufung der zugeklebten Schaufenster nach der Corona-Krise. Jetzt aber scheint es voranzugehen. „Wir haben fünf neue Mietverträge unterschrieben“, berichtet Promenadenmanagerin Jill Henneberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wing Wing Situation“ in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade

Unter anderem haben am Donnerstag Sascha Geisler und Christopher Chavez frisch die Schlüssel zu ihrem 67 Quadratmeter großen Geschäft übernommen. Der 41-jährige Marketingmann und der 45-jährige Tattoo-Spezialist (gebürtig in Texas, Spitzname „Chacho“) wagen ein Gastro-Experiment und wollen Chicken-Wings mal ganz anders präsentieren. Das ist mutig, vor allem am Standort: Genau gegenüber befindet sich das Schnellrestaurant der US-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC).

„Die unmittelbare Nachbarschaft war eigentlich nicht das Ziel – aber wir finden sie genau richtig“, sagt Geisler. So könne man beweisen, was man anders mache. Drei Hauptvarianten der frittierten Hähnchenteile soll es geben (klassisch, ohne Knochen und „plant based“, also vegan), dazu fünf Soßen. Eine davon soll voraussichtlich nur gegen Vorlage eines Ausweises an Volljährige verkauft werden. Beim Experimentieren mit Rezeptur gelangte in die Barbecue-Sauce viel Whiskey. „Schmeckt super“, finden die beiden, „ist aber wahrscheinlich nicht jugendfrei.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbecue-Sauce erst ab 18 Jahren?

Ob die Ankündigung der 18-plus-Sauce sich später als Marketinggag herausstellt? Man weiß es nicht so genau bei dem fröhlichen Gründerduo, das sich mit der Gastro-Eröffnung einen Lebenstraum erfüllt. Zwei Monate haben sie sich Zeit gegeben, den Raum umzubauen, in dem zuvor fünf Jahre lang die Franchise-Bio-Fastfoodkette Dean&David wirtschaftete. Im September soll Eröffnung sein.

Bald wieder mit Leben gefüllt? Der Leerstand in der Niki-Promenade in Hannover könnte bald ein Ende haben. © Quelle: Conrad von Meding

HRG-Chef: Platz für „Self-made-Ideen“

Genau für solche „Self-made-Ideen“ solle die Niki-Promenade künftig stehen, findet Ingo Ralfs, Geschäftsführer der Sparkassen-Tochtergesellschaft HRG, die die Niki-Promenade verwaltet. Mit einer Mischung aus schneller Gastronomie und ungewöhnlichen Geschäften soll sie für Tausende Pendler und andere Innenstadtbesucher attraktiv sein. Auch wenn sie auf den ersten Blick zuweilen etwas steril wirkt, wirtschaften doch etliche alteingesessene und inhabergeführte Geschäfte dort, vom Kräuter-Basar über Rasierer-Ströter bis Wolle-Rödel.

Süßes vom Fass: Candy World, neues Süßigkeitengeschäft in der Niki-Promenade in Hannover. © Quelle: Conrad von Meding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt kommen neue hinzu. Etwa „Sneaker Bundy“ von Sebastian Krantz: Der Niedersachse betreibt einen Onlineshop für Sammler-Turnschuhe und will jetzt ein Präsenzgeschäft mitten in Hannover eröffnen. Seine besonderen Freizeitschuh-Modelle kosten zwischen 100 und 300 Euro, aber es sind auch Exemplare bis über 1000 Euro dabei – die werden dann im Geschäft gegenüber dem Glashandel Leonardo nur hinter Schlössern präsentiert.

Sneaker, Süßes, Chinesisches und ein Automatenkiosk

Oder der Automatenkiosk, den drei Jungunternehmer nahe dem Kröpcke einrichten wollen. Rund um die Uhr soll es dort Snacks und Getränke geben – aber ohne Personal. In anderen Städten boomen derartige Konzepte. Schon eröffnet ist die „Candy world“ von Yousef Rashid Farokhi unter dem Eingang des Hauptbahnhofs, in der sich Kundschaft selbst aus Fässern bunte Tüten mit Süßigkeiten zusammenstellen können. Ebenfalls neu wird „Mala Kitchen“, ein chinesisches Suppengeschäft, bei dem sich die Kundschaft die Zutaten selbst zusammenstellen wird – es expandiert aus Hamburg nach Hannover.

Lesen Sie auch

Allerdings gehört der Wandel weiterhin zur Niki-Promenade dazu. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Damenmodekette Gerry Weber ihr Geschäft in der Niki-Promenade schließen wird. Das Unternehmen ist insolvent und trennt sich bundesweit von 122 der aktuell 171 Filialen – auch die im Laatzener Leine-Center sowie die Gerry-Weber-Verkaufsfläche im hannoverschen Kaufhof werde geräumt. Der Zeitpunkt steht aber noch nicht fest.

HAZ