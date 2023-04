﻿Run auf die Tickets: Nina Chuba kündigt weiteres Hannover-Konzert für 2024 an

Nina-Chuba-Fans aufgepasst: Nächstes Jahr kommt die Millionen Streams schwere Künstlerin wieder nach Hannover – dieses Mal in die Swiss-Life-Hall. Der Vorverkauf startet in Kürze.

Hannover. An alle, die für den Capitol-Auftritt am 15. Mai kein Ticket mehr ergattern konnten: Nina Chuba kommt auch im nächsten Jahr wieder nach Hannover. Die ausverkaufte Tour 2023 der Chart-Stürmerin startet in Kürze. 2024 tritt sie dann sogar in der Swiss-Life-Hall auf. Ende April startet der Vorverkauf für die „Ich geh hier nicht weg. Mach’s mir bequem“-Hallentournee.