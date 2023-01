﻿Nirvana im Gotteshaus: Talk und Grunge in Linden-Nord

„Come As You Are“ – „Komm wie du bist“, lädt Pastor Marcus Buchholz seine Gemeinde bei der neuen Abendgottesdienstreihe ein.

Bei der neuen Abendgottesdienst-Reihe „Wort und Musik“ in der Bethlehemkirche erklingt Nirvanas „Come As You Are“. Und der Tagestreff Kötnerholzweg berichtet von seiner Arbeit. Pastor Marcus Buchholz will „nicht nur fromme Sachen erzählen, sondern wirklich helfen“.

