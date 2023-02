﻿Nonstop ab Flughafen Hannover: Diese Ziele sind direkt vom HAJ erreichbar

Abflug: Diverse Airlines steuern vom Flughafen Hannover mehr als 50 Ziele in Europa, Afrika und im Mittleren Osten an.

Hannover. Das triste Wetter lässt die Gedanken in die Ferne schweifen. Irgendwo in der Sonne am Strand sitzen oder eine tolle Stadt erkunden. Das alles ist möglich: Vom Flughafen Hannover aus werden mehr als 50 Ziele in Europa, Afrika und im Mittleren Osten direkt angesteuert. Und falls noch nicht alle Urlaubsplanung für dieses Jahr abgeschlossen sein sollten: Eventuell ergeben sich ein paar Ideen für den nächsten Trip. Wir haben alle Ziele aufgelistet, die vom HAJ schnell erreichbar sind – inklusive der neuen Routen ab April 2023. Klicken Sie sich durch die Karte.

Auf der Liste finden sich Klassiker wie die spanischen Baleareninseln Mallorca und Ibiza sowie Hurghada (Ägypten) am Roten Meer. Erholung verspricht auch das tunesische Djerba oder Funchal auf der portugiesischen Blumeninsel Madeira vor der marokkanischen Küste. Doch abgesehen von den typischen Urlaubszielen gibt es auch ein paar spannende Destinationen.

Die Neuen: Toulouse und Riga

Pünktlich zum Start der neuen Urlaubssaison nimmt der Flughafen zwei neue Ziele ins Programm auf: Riga und Toulouse. Bereits ab dem 15. April hebt Air Baltic nach Lettland ab. Gestartet wird laut Fluggesellschaft zweimal wöchentlich jeweils dienstags und sonnabends. Außerdem verbindet die Billigairline Volotea ab dem 21. April freitags Südfrankreich mit Hannover.

Die meisten Ziele: Türkei

Gleich elf Ziele in der Türkei werden vom HAJ aus direkt angeflogen. Dabei reicht die Bandbreite von der Hauptstadt Ankara über Antalya bis hin zu Bodrum und Izmir. Zu den aufbrechenden Airlines gehören Turkish Airlines, Pegasus und SunExpress.

Sightseeing: die Metropolen

Weniger Strand, dafür mehr Kultur und Sehenswürdigkeiten? Kein Problem. Von Hannover aus gehen gleich mehrere Maschinen in angesagte Metropolen. British Airways hebt Richtung London ab, Air France landet nonstop in Paris. Außerdem steht Barcelona auf dem Flugplan von Vueling, SAS steuert gen Kopenhagen. Turkish Airlines wiederum bringt Reisende nach Istanbul.

Nur im Sommer: Griechenland

Griechenland ist eins der Länder, die von Hannover aus am häufigsten angeflogen werden. Die Direktzielliste nennt sieben Orte – allerdings alle nur in der Sommersaison von März bis Oktober. Flüge heben ab Richtung Athen, Heraklion, Korfu, Kos, Patras, Rhodos und Thessaloniki.

Am nördlichsten: Finnland

Mit Kittilä in Finnland steht das nördlichste Ziel auf dem HAJ-Flugplan. Die knapp 6400 Einwohner zählende Gemeinde in Lappland liegt fast 1900 Kilometer entfernt in relativer Nähe zur norwegischen Grenze und hat ein Skigebiet. Die Direktverbindung wird allerdings nur in den Wintermonaten bis März angeboten.

Am weitesten Weg: Kap Verde

Das entfernteste Ziel liegt mitten im Atlantik: Etwas mehr als 4970 Kilometer liegen zwischen Hannover und Rabil auf Boa Vista der Republik Kap Verde. Die Insel ist vor allem bei Seglern und Surfern wegen der starken Winde beliebt.