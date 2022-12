﻿Regions-Klinikum im Umbruch: Was wird aus dem Nordstadt-Krankenhaus?

Vor 25 Jahren kommt Titanic in die Kinos: Was der Film-Hype mit Hannover machte

Am 19. Dezember 1997 feierte Titanic in den USA Premiere. Als der Film wenig später nach Deutschland kam, strömten die Menschen in Hannover in die Kinos. Einige schauten sich den Hollywood-Streifen in nur drei Monaten sogar mehr als zehnmal an.