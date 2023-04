﻿Expansion: Neuer Onlinesupermarkt aus Norwegen will bald auch Hannover beliefern

Nie mehr Schlange stehen: Ein norwegischer Onlinesupermarkt steht kurz vor dem Sprung nach Hannover und ganz Niedersachsen. Schon in wenigen Wochen soll das erste Verteilzentrum errichtet und eröffnet werden. Ab Sommer will Oda die Landeshauptstadt beliefern.

Hannover. Nahrungsmittel per Mausklick einkaufen statt in den Supermarkt zu gehen? Das bietet der norwegische Onlinesupermarkt Oda, der in einigen Wochen sein erstes Verteilzentrum in Niedersachsen eröffnet. Von dort aus will der Anbieter ab Sommer Städte wie Hannover, Göttingen, Wolfsburg und Braunschweig beliefern. Seit Anfang des Jahres ist der Newcomer bereits im Großraum Berlin, und damit erstmals in Deutschland, aktiv.

Das geplante Verteilzentrum soll in Braunschweig-Weststadt eröffnet werden. Von dort aus erreiche man rund 700.000 Haushalte in der Region, sagt die Firma. Lieferungen nach Hannover sollen in ein paar Monaten möglich sein. Im Sortiment hat Oda mehr als 9000 Produkte. Statt wie gewohnt den Supermarkt aufzusuchen, können Kundinnen und Kunden ihre Wocheneinkäufe bei Oda online erledigen.

100 Mitarbeitende gesucht: das Oda-Verteilzentrum Wolfsburg Gifhorn Peine. © Quelle: Oda

Oda sucht 100 Mitarbeitende für Verteilzentrum

„Knapp 70 Prozent der Menschen in Niedersachsen kaufen Lebensmittel ausschließlich im stationären Supermarkt. Wir liefern den gesamten Wocheneinkauf bis an die Haustür“, sagt Malte Nousch, Geschäftsführer von Oda Deutschland. Die Bestellungen werden in einem Logistikzentrum in Mittenwalde (Brandenburg) kommissioniert und vom Verteilzentrum Braunschweig auf die Haushalte verteilt.

Für das Verteilzentrum in Braunschweig sucht Oda aktuell insbesondere Fahrerinnen und Fahrer. Langfristig würde die Firma bis zu 100 Arbeitsplätze schaffen. Bewerbungen dafür sind online möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter careers.de.oda.com.