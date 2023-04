﻿Notfallambulanzen in Hannover: Gebühr für Bagatellfälle?

Kassenärztliche Vereinigungen fordern eine Gebühr für Bagatellfälle in Notaufnahmen. Die Kliniken in Hannover lehnen dies aber ab – und rufen stattdessen nach Reformen bei der Akutversorgung.

Hannover. Die hannoverschen Kliniken wollen zunächst keine Gebühren für Patienten in den Notaufnahmen erheben. Das Thema hatte die Bundesvereinigung der Kassenärzte wegen zunehmender Kapazitätsengpässe angesichts der vielen Bagatellfälle in Notaufnahmen aufgebracht. Jeder, der eigenständig in eine Ambulanz laufen könne, sei kein echter Notfall.

Gebühr eine Option

„Die etwas drastische Formulierung ist sicher der großen Aufregung um das Thema geschuldet - aber grundsätzlich schließt sich die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen der Forderung an“, erklärt Sprecher Uwe Köster. Die Bagatellfälle nähmen immer weiter zu und stießen auf die knappe Ressource Arzt und medizinische Versorgung. „Patienten ohne echte Notfalllage blockieren den Einsatz für wirklich ernste Fälle. Wir brauchen ein Steuerungsinstrument, eine Gebühr wäre eine Option.“

Zudem sollten sich die Patienten vor dem Weg in eine Notaufnahme per Videosprechstunde oder über die Bereitschaftsnummer 116 117 triagieren lassen. „Wir können uns auch nicht erklären, warum so viele Menschen auf eigene Faust den Bereitschaftsdienst in Anspruch nehmen – aber beim Geld würden die Menschen vielleicht sensibler mit der Thematik umgehen“, so Köster. Die Höhe einer Gebühr sei aber eine politische Entscheidung.

Nicht der richtige Weg

„Auch aus Sicht der Krankenhäuser ist es problematisch, dass Notaufnahmen vermehrt in Anspruch genommen werden, obwohl dies objektiv nicht immer erforderlich ist“, betont Piet Schucht von der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. Die Ausgestaltung der Notfallversorgung bedürfe dringend einer Reform. Einzelmaßnahmen wie die Einführung von Extragebühren erscheine aufgrund der komplexen Materie im Moment aber wenig sinnvoll.

Die hannoverschen Kliniken lehnen eine Gebühr ab. „Die steigende Zahl von „Nicht-Notfällen“ ist auch für das Clementinenhaus ein zunehmendes Problem. Jedoch ist aus unserer Sicht eine Übersteuerung des Problems mittels Gebühren nicht der richtige Weg“, so Sprecherin Susanne Thiem. „Das ist für uns überhaupt kein Thema. Wir sind dafür da, den Patienten zu helfen, wenngleich tatsächlich längst nicht alle Fälle, die in der Notaufnahme ankommen, dort auch hingehören“, sagt Matthias Büschking von der Diakovere. Auch im Vinzenzkrankenhaus wird auf eine bessere Steuerung anstatt auf Gebühren gesetzt.

Reform der Notfallversorgung

„Kein Mensch setzt sich freiwillig in eine Notaufnahme und nimmt dort stundenlange Wartezeiten in Kauf, wenn er nicht aus seiner Sicht eine gesundheitliche Sorge hat“, sagt Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker. Statt ständiger Rufe nach einer „Notfallgebühr“ fordere sie eine Reform der Notfallversorgung.