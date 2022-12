﻿Notfallvisite: Arzt klagt erfolgreich gegen eigenen Berufsverband

Wann sind Hausbesuche im Pflegeheim ein Notfall? Landarzt Karl Aeffner erstreitet vor dem Sozialgericht Erstattung von Honoraren.

Hannover. Der Allgemeinmediziner Karl Aeffner aus der Region Hannover hat einen Rechtsstreit gegen seinen eigenen Berufsverband gewonnen – die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). Er hat sie wegen unberechtigter Honorarkürzungen verklagt und jetzt vor dem Sozialgericht Hannover Recht bekommen. Die KVN hatte Abrechnungen über Patientenbesuche des Klägers in Pflegeheimen beanstandet. „Sie war der Ansicht, dass Besuche unrechtmäßig als dringend und nicht als Routine abgerechnet wurden“, sagt der Allgemeinmediziner und Landarzt. „Ich führe noch immer meine Praxis und bin stets nur auf Aufforderung – also im Notfall – in die Pflegeheime gekommen.“