﻿Darum rufen jeden Tag Hunderte Smartphone-Nutzer den Notruf – ohne es zu wissen

Hannover. Es rauscht und kratzt in der Leitung – doch der Anrufende ist nicht zu hören. Solche Taschenanrufe verursachen bei den Leitstellen der Polizei und Feuerwehr derzeit einen Daueralarm. Die Besitzerinnen und Besitzer der Handys merken dabei oftmals nicht, dass ihr Telefon gerade die Notrufnummern 110 oder 112 gewählt haben. Auffällig: Vor allem Android-Handys sind offenbar für die Taschenanrufe verantwortlich.

Denn der Fachverband Leitstellen hat herausgefunden, dass ein Update des Smartphone-Betriebssystems für den Fehler verantwortlich ist. Seit Herbst vergangenen Jahres wurde durch die Gerätehersteller „Android 13“ auf die Handys ausgerollt. „In diesem Update sind verschiedene Funktionen enthalten, die es den Nutzenden erleichtern sollen, einen Notruf auszulösen. Diese eigentlich gut gemeinten Funktionen sorgen leider dafür, dass Notrufe sehr oft versehentlich ausgelöst wurden“, so der Verband. Die Besitzerinnen und Besitzer können nichts für die Anrufe. Denn sie werden automatisch ausgelöst.

Polizei und Feuerwehr Hannover verzeichnen Hunderte solcher Anrufe

Da die Updates teils mit Verzögerung aufgespielt werden, kommt das Notrufproblem erst seit ein paar Wochen in Deutschland an. „Es wurde von den Leitstellen in den letzten Wochen an Google und Samsung herangetragen“, so der Leitstellenverband. Beide Hersteller haben reagiert und ein Update bereitgestellt, das die Problematik beheben soll.

Auch in den Leitstellen der Region Hannover häufen sich die unbeabsichtigten Anrufe. Die Feuerwehr Hannover spricht von etwa 200 solcher Taschenanrufe bei 3000 täglichen Notrufen. Seit Mitte Mai tritt das Phänomen des Taschenanrufs verstärkt auf, sagt Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. „Die aktuelle Häufigkeit hat eine neue Qualität“, sagt er.

Leitstellen rufen zurück

Denn jeder Notruf bedeutet Arbeit: Ist am anderen Ende niemand zu hören, legt die Leitstelle zunächst auf, ruft den vermeintlichen Anrufenden jedoch zurück. Die Mitarbeitenden fragen zunächst, ob tatsächlich eine Notlage vorliegt. Häufig reagieren die Handynutzenden überrumpelt, so Rühle. So hält es auch die Polizei Hannover. Allerdings sei eine Rückverfolgung nicht immer möglich, heißt es bei der Behörde. Etwa, wenn gerade zahlreiche Notrufe zeitgleich eingehen. Die Feuerwehrleitstelle fragt die Anrufenden mittlerweile auch, ob sie Android-Handys nutzen – und raten dann zu einem Update.

HAZ