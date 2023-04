﻿Beachvolleyball am Steintor startet mit Frühlingsgefühlen

Kostenfrei bis 17:06 Uhr lesen

Innenstadt

Streik bei Galeria: Jede vierte Stelle in Hannover fällt weg

Erst wurden die Häuser geschlossen, jetzt wird das Personal geschrumpft: Beim letzten verbliebenen Galeria-Standort in Hannover fällt nach Gewerkschaftsangaben etwa jede vierte Stelle weg. Einige Dutzend Beschäftigte sind deshalb an diesem Freitag und Sonnabend in den Streik gegangen – es geht auch um die Bezahlung.