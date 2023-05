﻿NP-Kinderfest auf dem Raschplatz: Der Kessel dreht auf

Hannover. Wer noch vor wenigen Wochen über den Raschplatz gegangen ist, könnte am Sonntag befürchtet haben, am falschen Bahnhof ausgestiegen zu sein. Im Laufe des Tages kamen 1500 Menschen, ein Großteil dürfte jünger als 18 Jahre alt gewesen sein, sie tobten oder flanierten über die ehemalige Schmuddelecke Hannovers. Die Neue Presse lud zum Kinderfest und schrieb damit ein weiteres Kapitel in der noch jungen Geschichte des „Raschplatz Open Air“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hoch die Hände: Die Cheerleading-Show des TKH erntete großen Applaus. © Quelle: Nancy Heusel

Um 12 Uhr mittags ging es los, schon deutlich vorher füllte sich der sogenannte Multicourt samt Fußballtoren, Trampolinen und Basketballkörben. Handball gab es auch, allerdings auf der Bühne: Reckenstar Vincent Büchner beantwortete die Fragen seiner jungen Fans, während sich seine Kollegen auf das schwere Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen vorbereiteten. Büchner ist verletzt und damit gleich beim Thema: „Es war ein Trainingsunfall“, erzählte er. Er leide am stärksten bei den Spielen darunter: „Hinter der Bank bin ich nervöser als auf dem Platz.“ Am Ende gab er noch Autogramme, was er alltags gar nicht so häufig tut: „Ich werde eher selten erkannt. Aber neulich hat mich im Supermarkt ein Junge angesprochen, das war schon schön.“ Eine Unterschrift abgeholt hat sich etwa Emilia (7): „Ich spiele eigentlich Tennis“, gestand sie, aber der nahbare Star auf der Bühne hat sie dann doch neugierig gemacht.

Apropos neugierig: Die längste Schlange, so ehrlich kann man sein, bildete sich am anderen Ende vom Raschplatz: Die Polizei zeigte den Kindern ihre Wache und – besonders eindrucksvoll – ihre Zellen. „Wer möchte mal reingehen? Ich verspreche euch, ich lasse euch auch wieder raus“, lockte Oberkommissar Dominik Wichmann mit einem Augenzwinkern. Und tatsächlich: Einige mutige Kinder ließen sich kurz einsperren in die bedrückende, gekachelte Zelle. Wobei Wichmann bei der Begrüßung darauf Wert legte: „Zu uns kommen Menschen, die Hilfe brauchen.“ So oder so: „Cool!“, raunten die Jungs, und Conner (8) war gar nicht zu trennen von der Lautsprecheranlage im Polizeiauto.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hat Spaß im Polizeiauto: Conner (8) testet die Lautsprecheranlage. © Quelle: Nancy Heusel

Kindershow „Chaos Team“ ist am lautesten

Die Temperatur im Kessel am Raschplatz drehte derweil auf, was den Vorstellungen vor und auf der Bühne umso größeren Respekt abnötigte. Die Kindershow des „Chaos Teams“ holte den Punktsieg in Sachen Lautstärke und Mitmacheifer, die Action dürfte noch auf dem Weißekreutzplatz deutlich zu hören gewesen sein. Auch der TKH begeisterte mit seinen Auftritten, die TKH-Cheerleader zeigten mutige Akrobatik, auch auf die Lindener Narren mit dem Tanzpaar Kimberly und Paul war am späten Nachmittag Verlass. So viel Leben und Freude hinterm Hauptbahnhof ist dann doch ein kleines Wunder, zeigten zahlreiche Zuschauende an der Balustrade oberhalb.

Nur aus Spaß: Oberkommissar Dominik Wichmann sperrt Besucher des NP-Kinderfestes in die Zelle. © Quelle: Nancy Heusel

„Vorher hat man sein Kind hier schnell auf dem Arm rübergetragen“, erinnerte sich Martin Polomka anfangs, der nicht nur Anrainer (Osho) ist, sondern auch Mitveranstalter des „Raschplatz Open Air“.

Tolles Programm: NP-Moderatorin Josina Kelz sammelt Fragen an Reckenstar Vincent Büchner. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für uns war das also auch ein großes Fragezeichen: Wie wird das angenommen?“, erinnerte er sich an die Gespräche mit der Stadt. Mittlerweile ist das Fragezeichen kleiner geworden und die Raschplatzbespaßung geht weiter bis zum 16. Juli.