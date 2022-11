﻿So lecker schmeckt der Winter mit Grünkohl, Wirsing und Spitzkohl von Spitzenkoch Jörg Lange aus Hannover

Auch im Winter haben Gemüsebauern aus der Region viel zu bieten. In Grünkohl, Wirsing und Spitzkohl stecken viele Vitamine und Nährstoffe, die uns gut durch die dunkle Jahreszeit bringen. Jörg Lange vom Hotel Lindenkrug in Limmer stellt vier Rezepte vor, die zum Teil genial einfach sind. Und mit Pesto und Fermentation auch aktuelle Food-Trends aufgreifen.

Fermentierter Spitzkohl mit Chili und Minze

Diese tolle Methode, Lebensmittel haltbar zu machen, feiert gerade ein großes Comeback. Zusätzlich haben fermentierte Lebensmittel die besten Eigenschaften im Sinne einer gesunden Ernährungslehre. Und es geht ganz einfach!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich entferne den harten Strunk und schneide den Spitzkohl in feine Streifen. Ich wiege den Spitzkohl ab und ergänze in einer tiefen Schüssel mit so viel Wasser, dass ich genau auf 1 Kilo Gesamtgewicht komme. Dazu gebe ich nun 20 Gramm Salz (also 2 Prozent des Gewichtes) und „massiere“ den Kohl, damit sich das Salz löst und weiteres Wasser bildet. Jetzt noch die weiteren Aromen in Form von gehackten Chilis und Minzblättern dazugeben.

Den Kohl dann in kleinen Portionen nach und nach fest in das Weckglas stopfen. Wenn alle Luft entwichen und das Gemüse schön verdichtet ist, wird noch eine Menge Platz im Glas bleiben. Den füllen wir mit der Salzlake auf. Bevor wir das Glas nun verschließen, müssen wir noch dafür sorgen, dass der Kohl stets mit Lake bedeckt ist. Man kann ihn zum Beispiel mit einer passenden Untertasse oder einem anderen geeigneten (lebensmittelechtem!) Gewicht beschweren. Das Glas darf nicht luftdicht verschlossen werden. Ideal ist hier das klassische Weckglas, bei dem der Deckel mit Gummiring durch Klammern auf das Glas gepresst wird. Er funktioniert wie ein Einwegventil und verschließt das Glas, lässt aber Überdruck entweichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Glas fünf Tage bei Licht und Raumtemperatur stehen lassen. Danach ist der fermentierte Kohl ungeöffnet gut sechs Monate an kühlem Ort haltbar. Nehmen Sie dieses Rezept als Anregung und vergleichen Sie gerne mit Anleitungen in Kochbüchern und im Internet. Es findet ein reger Austausch zu diesem Thema statt.

Zutaten für 4 Portionen 700 Gramm Spitzkohl 2-3 Pfefferminzstängel 1-2 Chilischoten 300 Milliliter Wasser 20 Gramm Salz Weckglas mit 1 LiterFassungsvermögen passendes Gewichtzum Beschweren

© Quelle: Elena Richert

Grünkohlsalat mit Zitrone und Knoblauch

Grünkohl als Salat funktioniert hervorragend, wenn er frisch ist, prall und knackig-grün. Welke Blätter also unbedingt aussortieren. Ich zupfe die feinen Blätter heraus, entferne die Strünke und großen Adern. Den handverlesen Kohl wasche ich an­schließend gründlich und schleudere ihn trocken.

Schalen der Biozitronen abreiben. Aus fein gehacktem Knoblauch, frisch gepresstem Zitronensaft und Olivenöl eine Vinaigrette anrühren. Die Vinaigrette wird mit Pfeffer, Salz und Zucker abgeschmeckt, damit Säure und Würze gut ausbalanciert sind. Tipp: Man kann die Blätter schon früh mit der Sauce vermengen, da dieser Salat nicht matscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Anrichten reichlich Parmesanspäne unterheben, den Salat außerdem mit dem Zitronenabrieb bestreuen – die Portion ätherischer Öle tut dem Grünkohl gut. Dazu serviere ich am liebsten frisch geröstetes, herzhaftes Brot, zum Beispiel Gerster.

Zutaten für 4 Portionen 250 Gramm sehrfrischer Grünkohl 2 unbehandelte Zitronen 100 Milliliter bestes Olivenöl 4 Knoblauchzehen Pfeffer Salz Zucker frisch gehobelter Parmesan geröstetes Brot nach Belieben

© Quelle: Elena Richert

Ofengebackener Wirsing

Ich denke nicht, dass man aus weniger Zutaten mehr Aromen kitzeln kann. Dabei sind die Handgriffe einfacher zu erledigen als beim Backen einer Tiefkühlpizza.

Ich schneide den Kohl in Achtel und wasche ihn, wenn nötig. Ich tupfe die Stücke trocken und lege sie auf ein Blech mit Backpapier, dann bepinsele ich sie mit sehr gutem Olivenöl. Jetzt nur noch salzen und schon geht es für etwa 15 Minuten in den Ofen, den ich auf 200 Grad vorgeheizt habe. Umluft ist hier nicht empfehlenswert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der Kohl bäckt und langsam eine goldig-braune Farbe annimmt, schmelze ich ein großzügiges Stück Butter in der Pfanne. Darin bräune ich das Paniermehl (kann man hervorragend aus getrockneten alten Brotscheiben reiben!). Die Butterbrösel mit Salz abschmecken, wer mag, kann sie auch mit einer Prise Paprikapulver verfeinern.

Brösel vor dem Servieren über den Wirsing geben. Nach Belieben kann man noch mit weiteren Kräutern verfeinern und mit Zitrone servieren. Tipp: Unbedingt frisch aus dem Ofen genießen!

Zutaten für 4 Portionen 1 Kopf Wirsing 8 Esslöffel Olivenöl Salz Butter nach Belieben Semmelbrösel nach Belieben Zitrone nach Belieben

© Quelle: Elena Richert

Grünkohlpesto

Dieses raffinierte Pesto werden Sie lieben. Denn es gibt vielfältige Verwendung als Aufstrich auf Brot, Begleiter für gebackene Kartoffeln und natürlich als Sauce für Pasta. Regionale Küche der Saison kann so unglaublich spannend wie unglaublich einfach sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wiegen Sie beim ersten Versuch die Zutaten sehr gewissenhaft ab und geben Sie alles in einen größeren, schmalen Becher. Ich nehme ein Messgefäß mit 750 Milliliter Fassungsvermögen, darin kann ich perfekt mit dem Zauberstab oder einem anderen Pürierstab arbeiten. Es können jetzt direkt alle Zutaten hinein, der Käse sollte vorab gehobelt oder zerbröselt sein, die Grünkohlblätter vorab waschen, trockentupfen und Strünke und große Adern entfernen. Ist alles homogen gemixt, schmecke ich mit Salz und Zucker ab. Kümmel habe ich in einer kleinen Gewürzmühle, er bringt eine tolle Frische. Zusätzlich noch etwas Säure durch einen Spritzer Essig. Schmeckt perfekt – zum Beispiel auf selbst gebackenem Focaccia.

Zutaten für 4 Portionen 75 Gramm frischer Grünkohl 10 Gramm frische Minze 40 Gramm Parmesan 40 Gramm Walnusskerne 75 Milliliter Olivenöl 1 Teelöffel Senf 1 Prise Salz 1 Prise Zucker frisch gemahlener Kümmel aus der Mühle 1 Spritzer Essig

Lust auf mehr Rezepte?

Im Wechsel kochen Oliver Hodemacher (Mövenpick), Jörg Lange (Hotel Lindenkrug), Rebecca Nonnast (Vier Jahreszeiten) und Robert Awakjan (Schuberts Brasserie) in den gedruckten und digitalen Sonnabendausgaben der Neuen Presse.

Von Ihrer NP-Redaktion