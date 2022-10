﻿Doku über NS-Widerstand in Hannover: Filmstudent Silas Degen wird mit dem Bejarano-Preis geehrt

Nachdem die Corona-Zahlen in Niedersachsen in den vergangenen zwei Wochen sprunghaft gestiegen waren, sind sie zuletzt wieder leicht gesunken. Was droht Niedersachsen im dritten Corona-Herbst? MHH-Chefarzt Tobias Welte lehnt verschärfte Maßnahmen derzeit ab und fordert für Kinder die Rückkehr in eine Normalität.