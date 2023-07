﻿Beschränkung von Wasserverbrauch: Wie trocken werden die nächsten Tage?

Hannover. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat die Region Hannover kürzlich eineAllgemeinverfügung zum Wassersparen erlassen. Ab dem 6. Juli dürfen zwischen 11 und 18 Uhr Gärten, Sportanlagen, Grünflächen und Felder ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius nicht mehr bewässert werden. Interessant wird das mit Blick auf das kommende Wochenende, an dem die 24-Grad-Marke geknackt wird und die Verordnung erstmals in Kraft tritt.

Eine Hitzewelle zum Wochenende

Nach Sturm, Regen und grauem Himmel in den vergangenen Tagen wird es zum Wochenende hin trocken, heiß und sonnig. Konkret heißt das: In den nächsten drei Tagen ist eher wenig Regen zu erwarten. Zwar gilt die neue Verordnung der Region schon ab Donnerstag, doch liegen die Temperaturen da voraussichtlich noch unter der 24-Grad-Grenze.

Laut Wetter Online ist am Freitag mit einer Höchsttemperatur von 27 Grad Celsius zu rechnen, von dort an darf nur noch morgens und abends gewässert werden. Den Meteorologen nach soll es am Samstag dann über 30 Grad Celsius warm werden, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt gleich null. Das gibt nur wenig Hoffnung auf ein sattes Grün – zumal die Temperaturen am Sonntag auf 34 Grad Celsius steigen sollen.

Dürre ist nur von kurzer Dauer

Keine guten Aussichten für Gärtner und Landwirte. Doch ist diese Hitzewelle vorerst nur von kurzer Dauer: Schon am Sonntag ist im Anschluss auf das Hoch mit Regen zu rechnen, spätestens zum Anfang nächster Woche wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nass werden. Dann sollen auch die Temperaturen wieder nach und nach abnehmen: Am Dienstag hat es sich wieder auf angenehme 24 Grad (Höchstwert) abgekühlt. Spätestens ab Mittwoch darf mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder uneingeschränkt gegossen werden.

Auch in diesem Jahr herrscht in vielen Teilen Deutschlands eine große Trockenheit. So auch rund um Hannover. Hier ist es bereits der fünfte Dürre-Sommer in Folge. Für die Region ist damit erstmals der Anlass gegeben, Sparmaßnahmen zu ergreifen. Eine neue Verordnung sieht vor: Ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius dürfen jegliche Grünflächen, wie Gärten oder Felder, zwischen 11 und 18 Uhr nicht mehr gewässert werden – natürlich mit Ausnahmen. Wer gegen die Allgemeinverfügung verstößt, muss mit einem Bußgeld von 50.000 Euro rechnen.

