﻿Mit Selbstbewusstsein Angreifer abwehren

Zum Internationalen Frauentag am 8. März können Frauen kostenlos an einem Kickbox-Schnuppertraining teilnehmen. Initiiert wird die Aktion vom Startup Chinkalla aus Paderborn. Gründerin Dani König erzählt, um was es ihr und ihrer Geschäftspartnerin geht.

Hannover. Manche Ideen werden in der Ferne geboren: Als die Berliner Regisseurin und begeisterte Kampfsportlerin Daniela König 2016 einen Dokumentarfilm in Jordanien drehte, lernte sie ihre spätere Geschäftspartnerin Sarah Barakah im einzigen Kampfsportstudio für Frauen im Nahen Osten kennen. Barakah zog kurz darauf mit ihrem Mann nach Deutschland. „Wir hatten überlegt, dass uns Kampfsport und Selbstverteidigung viel geholfen hat, im Alltag mit unschönen Situationen umzugehen, und uns Selbstbewusstsein und ein Sicherheitsgefühl gibt“, erzählt König. „Und dann haben wir gedacht: Wenn das für uns funktioniert hat, dann muss es auch für andere Frauen funktionieren.“

Gedacht, getan: Die beiden Sportlerinnen mieteten sich für Workshops in Kampfsportstudios in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein, gründen 2020 ihr Start-up Chinkilla. Dies ist ein von den beiden ausgedachtes Kunstwort: Ein Schlag aufs Kinn (englisch: Chin) kann einen Angreifer ausknocken. „Und wir haben zu unserem Versprechen gemacht, dass 10 Prozent unserer Einnahmen immer in kostenlose Kampfsportworkshops gehen.“

Die Mama macht es auch schon

Das auch gezielt: Zum 8. März 2022 organisierten die beiden erstmals kostenfreie Trainings nur für Frauen von Frauen in Kampfsportstudios und Fitnesstudios, „600 kamen bundesweit, in diesem Jahr sollen es doppelt so viele werden“. In Hannover sind die Fightschool Hannover, Vahrenwalder Str. 211 und Lee Gym Kampfsport und Functional Training Ihmeplatz 8H dabei, bei denen man sich über www.chinkilla.com/pages/joinourfight anmelden kann.

Das Alter und die körperliche Konstitution spielen keine Rolle. „Meine Mama hat auch schon teilgenommen, die ist über 60 Jahre“, sagt König. Und weiß: „Wir haben gerade in Hannover fantastische Trainerinnen“, die auch Lösungen etwa bei Handicaps finden.

Gar nicht erst Opfer werden

Um was geht es letztlich? „Wir trainieren nicht Kampfsport, damit die Mädels auf die Straße gehen und den Jungs auf die Mütze geben. Wir trainieren sie, damit das Selbstbewusstsein steigt, die Körperhaltung sich ändert und sich das Sicherheitsgefühl erhöht. So, dass sie im besten Falle nicht Opfer eines Gewaltverbrechens werden.“ Frauen, die Selbstbewusstsein zeigten, würden weniger angegriffen. „Normalerweise wollen Angreifer ein leichtes Opfer, das sich nicht wehrt, das nicht schreit.“ Das Training sei sehr niedrigschwellig, „wenig Gewalt, wenig Aggressionen, aber effektiv genug“.