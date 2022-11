﻿Obdachlos in Hannover: Warum Timo sein Leben auf der Straße bei TikTok und Instagram zeigt

„Hört der Straße zu und bleibt stehen“, sagt Timo. Obwohl er selbst kaum genug zum Leben hat, hilft der junge Mann anderen Menschen auf der Straße. Und zeigt auf TikTok und Instagram, wie er selbst überlebt.

Hannover. „Wir brauchen euch“, steht da in großen, schwarzen Lettern auf dem weißen Plakat. Und weiter unten: „Vorbeigehen ist einfach“. Nein, jetzt nicht mehr. Denn spätestens da wandert der Blick über das Plakat hoch und man schaut in das freundlich, etwas zurückhaltend lächelnde Gesicht von Timo. Sein Name steht auch auf dem Plakat. Ein wenig erinnert er optisch und mit dem Baseballcap an Rapper Sido. Ich spreche ihn an.