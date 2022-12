Nach jahrelangem Leerstand ist in Hannover-Davenstedt im Geveker Kamp jetzt eine neue städtische Obdachlosenunterkunft eröffnet worden. Noch vor Weihnachten werden nach städtischen Angaben die ersten ehemals Wohnungslosen einziehen. Die restlichen Wohnungen sollen ab Mitte Januar bezugsfertig sein.

Hannover. Nach jahrelangem Leerstand hat die Stadt Hannover jetzt kurz vor Weihnachten in Davenstedt noch eine große Unterkunft für Obdachlose eröffnet. 40 Wohnungen umfasst der dreiteilige Gebäudekomplex am Geveker Kamp 9 – 13. Um die 120 Menschen finden hier nach Angaben von Pascal Tadjipour vom städtischen Bereich Wohnen und Leben in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen künftig Platz. Zwei zuvor obdachlose Paare und dazu zwei wohnungslose Mütter – eine mit einem Kind und eine mit zweien – können sich kurz vor Weihnachten schon über eine Bleibe in dem grau-weißen Gebäudekomplex freuen.