﻿Obdachlosen-, Trinker- und Drogenszene vor der Tür – Amtsgericht Hannover errichtet Zäune

Das Amtsgericht Hannover geht gegen die steigende Zahl von Obdachlosen in und vor den Gebäuden vor – und sperrt deshalb einige Eingänge mit Bauzäunen ab. Weitere Maßnahmen sind in Planung.

Hannover. Vor dem Neubau des Amtsgericht Hannover stehen jetzt Bauzäune, die die Eingangsbereiche des Gebäudes absperren. Aber Bauarbeiten finden dort nicht statt. Die Zäune sollen Obdachlose fernhalten. Mit Start des Raschplatz Open-Air haben sich viele Obdachlose, die sich zuvor am Raschplatz aufgehalten haben, neue Plätze zum Verweilen gesucht. Einige von ihnen sind nur einige Meter weitergezogen, etwa zum Parkhaus am Hauptbahnhof oder zur Lister Meile. Und auch am Amtsgericht, das sich direkt neben dem Raschplatz befindet, macht sich ein Verdrängungseffekt der Obdachlosen-, Trinker- und Drogenszene bemerkbar – mit direkten Folgen für Mitarbeiter.