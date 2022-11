﻿Obdachloser in der Eilenriede erstochen: Weiterhin kein Verdächtiger

Der Obdachlose Dirk Schleicher ist im Juli 2021 Opfer eines tödlichen Verbrechens geworden. Ein Unbekannter erstach den 54-Jährigen auf einer Parkbank in Hannovers Eilenriede. Zuletzt bat die Polizei bei „Aktenzeichen XY“ um Hinweise, doch das ist nun auch schon fünf Monate her.

Täter unbekannt: Nach der tödlichen Messerattacke befestigte die Polizei unter anderem an der Parkbank, auf der Dirk S. schlief, einen Zeugenaufruf.

Hannover. Der Fall des erstochenen Obdachlosen Dirk Schleicher (†54) Anfang Juli 2021 in Hannovers Eilenriede beschäftigt noch immer die Polizei. Bisher konnten die Beamtinnen und Beamten keinen klaren Verdächtigen präsentieren. Selbst ein bundesweiter Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" im vergangenen Juni brachte bis heute keinen Erfolg. Auf Anfrage gibt die Behörde sich etwas zugeknöpft und spricht lediglich davon, alle Ansätze sind "ausermittelt". Was damit gemeint ist, wird nicht erklärt.

Nur so viel: "Allen Hinweisen wurde nachgegangen, und es wurde Kontakt mit den Hinweisgebern aufgenommen", sagt Sprecherin Natalia Shapovalova. Schon während der Ausstrahlung meldeten sich damals zwölf Personen, auch danach riefen mehrere Menschen an – zur genauen Zahl sagt die Polizei nichts. Allerdings seien darunter auch schon alte Angaben gewesen. Bei neuen Ansätzen wurde mit den Anrufenden laut Shapovalova geklärt, "ob die gegebenen Hinweise präzisiert und gegebenenfalls weitergehende Informationen gegeben werden können". Mit dem aktuellen Zeugenaufruf ist eine Belohnung von 5000 Euro verbunden.

Getöter Obdachloser in der Eilenriede: Motiv weiter unklar

Dirk Schleicher wurde in der Nacht zum 6. Juli 2021 auf einer Parkbank in der Eilenriede im Bereich Hohenzollernstraße und Heinrichstraße (Oststadt) erstochen. Die Polizei vermutet ein persönliches Motiv oder generellen Hass gegenüber Obdachlosen. Raub scheide aus, da Geld und andere Besitztümer noch am Tatort lagen. Der 54-Jährige galt als extremer Einzelgänger, sehr wortkarg, aber freundlich und ruhig. Weil die nach Polizeiangaben „umfangreichen Ermittlungen“ – es gab unter anderem eine DNA-Spur – auch nach einem Jahr zu keinem Verdächtigen führten, wurde der Fall schließlich bei „Aktenzeichen XY“ aufgegriffen.

Doch die Zeugenangaben führten zumindest zu keiner unmittelbaren Festnahme. Nach wie vor bitten die Ermittler um Hinweise. Gleichzeitig beantwortet Shapovalova die Frage nach zwischenzeitlich anderweitig gefundenen neuen Ansätzen „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. Ob der Fall somit möglicherweise demnächst doch mit einem konkreten Verdacht endet, lässt sie ebenfalls offen. Es handle sich „um ein laufendes Verfahren“.