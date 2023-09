﻿Hannovers Oberbürgermeister Onay mahnt finanzielle Unterstützung durch den Bund an

Städtetag und Geflüchtete

Muss geräumt werden: Im November findet in den Messehallen die Agritechnica statt. Deshalb muss das Land die Außenstelle der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen in Hannover räumen.

Am Dienstag und Mittwoch treffen sich kommunale Vertreter des Niedersächsischen Städtetages in Hannover. Eins der Themen wird die angespannte Situation in Bezug auf die Geflüchtetenunterkünfte sein. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hält die Lage in Hannover für „beherrschbar“. Bund und Land erinnerte er aber an die Finanzzusagen an die Kommunen.

