﻿Oberleitungsschaden: Stadtbahnlinien 1, 2 und 8 der Üstra zeitweise unterbrochen

An der Haltestelle Bothmerstraße kam es am Mittwoch zu einem Oberleitungsschaden – mit Folgen.

Hannover. Panne mit schwerwiegenden Folgen: Aufgrund eines Oberleitungsschadens an der Bothmerstraße (Döhren) musste die Üstra die Fahrten der Stadtbahnlinien 1, 2 und 8 unterbrechen. Alle Bahnen aus der Stadt in Richtung Süden enden an der Peiner Straße. Aus Richtung Süden enden die Fahrten an der Birkenstraße in Laatzen.

Nach etwa 30 Minuten hatten Techniker der Üstra den Schaden repariert – die Stadtbahnen konnten wieder fahren. Allerdings kam es am Mittag noch zu starken Verspätungen.