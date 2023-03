﻿Gewerkschaft kündigt für nächste Woche landesweite Streiks im öffentlichen Dienst an

Ab Mittwoch fahren die Busse und Stadtbahnen der Üstra in Hannover wieder. Die kommunalen Kliniken werden aber weiterhin bestreikt. Aha lässt den Müll bis einschließlich Donnerstag liegen. Und für die kommende Woche plant die Gewerkschaft einen landesweiten Streiktag.

Hannover. Nach dem Streik ist vor dem Streik – so sieht es derzeit im Tarifstreit im öffentlichen Dienst aus. Nach dem Warnstreik am Dienstag geht es am Mittwoch, 15. März, weiter. Zwar rollen in Hannover die Busse und Bahnen der Üstra wieder und Ämter sind auch wieder uneingeschränkt geöffnet, aber kommunale Kliniken werden weiter bestreikt. Geplante Operationen werden verschoben, Notdienste aufrecht erhalten. Auch das kommunale Entsorgungsunternehmen Aha lässt den Müll weiterhin liegen – noch bis einschließlich Donnerstag. Die ausgefallenen Touren holt Aha nicht nach.