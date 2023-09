Wunstorf: Vermisster Jugendlicher ist wieder da

Aktion an der Kaiserrampe

Großkontrolle in Springe an der B217: Fahrer ignoriert Beamte und fährt weiter

Der Blitzer wartet schon an der Abfahrt in Völksen in Richtung Springe auf die Autofahrer. An der Kaiserrampe heißt es dann: Abfahren, allgemeine Verkehrskontrolle. Gleich zu Beginn der Großkontrolle am Mittwoch hat sich ein Fahrer daran nicht halten wollen. Kurze Zeit später ist auch klar warum.